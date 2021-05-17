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CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı; Karayolları Genel Müdürü, Türk Telekom'a ait bir şirkette de Yönetim Kurulu Başkanıymış

"Durmak yok, yolmaya devam" 

17 Mayıs 2021 18:41

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AK Partili Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun aynı zamanda TT Mobil İletişim Hiz. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik" dedi. 

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun Türk Telekom'a ait bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partili Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun aynı zamanda, TT Mobil İletişim Hiz. A.Ş.'de (Türk Telekom'a ait bir şirket) Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, "Durmak yok, yolmaya devam" ifadesini kullandı.

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