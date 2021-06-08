CHP'li Veli Ağbaba: Birileri mafyayla uğraşırken biz alanlardayız; bu mafya düzenine son vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğündeki CHP Ekonomi Masası, Siirt Kurtalan'dan başlayarak Güneydoğu Anadolu'daki ekonomik sorunları dinlemek için vatandaşın kapısını çaldı. Ağbaba, "Birileri mafyayla uğraşırken biz alanlardayız; bu mafya düzenine son vereceğiz" diye konuştu.

CHP'nin Ekonomi Masası heyeti Güneydoğu Anadolu'ya gitti. Bölgedeki ekonomik sorunları dinleyecek olan heyetteki CHP'li Veli Ağbaba şunları söyledi:

"Bugün birileri mafya ile uğraşırken, lağım patlamışken, bizler bölgedeyiz. Sizin sorunlarınızı dinlemeye geldik. 2018'de kurulan ekonomi masamız 5 günlük çalışma yapacak. Buradan gireceğiz, Diyarbakır'dan çıkacağız. Şunu bilin ki mafya düzenine son vereceğiz, Türkiye'yi de çetelere, mafyalara teslim edenlerden hesap soracağız."