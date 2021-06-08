T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Veli Ağbaba: Birileri mafyayla uğraşırken biz alanlardayız; bu mafya düzenine son vereceğiz

08 Haziran 2021 12:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak öncülüğündeki CHP Ekonomi Masası, Siirt Kurtalan'dan başlayarak Güneydoğu Anadolu'daki ekonomik sorunları dinlemek için vatandaşın kapısını çaldı. Ağbaba, "Birileri mafyayla uğraşırken biz alanlardayız; bu mafya düzenine son vereceğiz" diye konuştu. 

CHP'nin Ekonomi Masası heyeti Güneydoğu Anadolu'ya gitti. Bölgedeki ekonomik sorunları dinleyecek olan heyetteki CHP'li Veli Ağbaba şunları söyledi: 

"Bugün birileri mafya ile uğraşırken, lağım patlamışken, bizler bölgedeyiz. Sizin sorunlarınızı dinlemeye geldik. 2018'de kurulan ekonomi masamız 5 günlük çalışma yapacak. Buradan gireceğiz, Diyarbakır'dan çıkacağız. Şunu bilin ki mafya düzenine son vereceğiz, Türkiye'yi de çetelere, mafyalara teslim edenlerden hesap soracağız."

veli ağbabafaik öztrakdoğu gezisiekonomisiirtkurtalan

Diğer Videolar

Prof. Ayata: Göçmenlerin gelişi konusunda 'din temelli yeni bir taban mı yaratılıyor' endişesi var; CHP, ahlâki ve insani bir alternatif göçmen politikasını ortaya koymalı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul için tanıtım videosu

CHP'li Tanrıkulu, Doğan Medya'nın Demirören'e satılışını hatırlattı: Ziraat Bankası'nın yöneticileri çok açık bir biçimde bu suça ortak olmuşlardır

Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli başladı

Dokuz farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24