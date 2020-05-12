CHP'li vekil, maden şirketinin çalışmasını engellemek için kepçeye çıktı!

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla mahallesinde maden şirketi tarafından yapılmak istenen atık havuzuna köylülerin tepkisi devam ediyor. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, protestocu köylülere destek için bölgeye gitti ve çalışma yapan kepçeyi engellemek için önüne geçti. Kayışoğlu'nun eşi gazeteci Yusuf Kayışoğlu çekim yaptığı için gözaltına alındı. Kayışoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Kirazlıyayla köyü mevkiinde 2013’ten itibaren kurşun, bakır ve çinko ocağı işleten Meyra Madencilik firması bölgede daha geniş bir alanda faaliyetine devam etmek istiyor. Firmanın 345 bin 62 hektarlık alan için aldığı “ÇED olumludur” kararının ardından bölgedeki ağaçları kesmeye başladı. Köylüler hep birlikte ağaçların kesildiği alana gelerek bugün maden şirketini protesto etti. CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu, çalışmayı engellemek için kepçenin önüne geçti.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri köylüleri protestoyu gerçekleştirdikleri mesire alanından çıkarmaya çalıştı. Köylüler "Biz terörist muamelesi görüyoruz, sürekli tehdit ediliyoruz. Biz terörist değiliz. Toprağımızı savunuyoruz" dedi.

Jandarma ile köylüler arasında çıkan arbede de gözaltına alınanlar oldu. Bunlardan birisi de köylülere destek olmak için giden ve iş makinalarının çalışmasına bir süreliğine engel olan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun eşi gazeteci Yusuf Kayışoğlu’ydu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da köylülere destek oldu. Twitter hesabından köylülere yapılan müdahalenin görüntülerini paylaşan Karaca, “Birileri maden diye rant diye delirecek. Korona fırsatçıları herkes evdeyken kepçelerle yıkıma, kıyıma başlayacak. Bursa Kirazlıyayla Köylüleri, etmeyin eylemeyin diye ağaç kesimini durdurmak isteyince engellenecek. Halk düşmanları, doğa düşmanları yeter” dedi.

Karaca, CHP’li Vekil Kayışoğlu’nun da videosunu paylaştı. Videoda çalışmaları engellemek isteyen Kayışoğlu'nun kepçenin önüne geçtiği, operatörün aracı çalıştırdığı görüldü.

Karaca şunları belirtti:

“2014 yılından bu yana bölgede faaliyet göstermeye çalışan Lübnanlı firmanın, tarım arazileri için ‘tarım dışı kullanım izni’ için yaptığı başvurular uygun bulunmadı. Bu bölgede 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Lübnanlı Madencilik şirketinin bakır-kurşun-çinko maden ocağı genişletme çalışmaları kapsamında ağaç kesimine hakkı itirazlar yükseliyor.”