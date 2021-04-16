CHP'li vekil evinin penceresine "128 milyar dolar nerede" afişi astı

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker evinin penceresine "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankart astı. Göker, "Cevabını veremediğimiz her soru zordur. Tekrar sorumuzu yeniliyoruz, '128 milyar dolar nerede?' hangi yöntemle hangi kişilere hangi kurda kimlerin imzasıyla hangi tarihte bunu sattınız" diye sordu.

CHP'nin “128 milyar dolar nerede” kampanyasına CHP' Milletvekili Mehmet Göker evine astığı afişle katıldı. Burdur'da evinin penceresinden "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankart asan Göker, "Cevabını veremediğimiz her soru zordur. Tekrar sorumuzu yeniliyoruz, 128 milyar dolar nerede" dedi.