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CHP'li üye Eroğlu: Keşke sanatın ve sanatçının önünü açsanız, sahneler çoğalsa; neden buna engel oluyorsunuz?

"Amacımız tüm ilçelerde bir salon olması ve halkımızın tiyatroyla buluşması"

14 Ekim 2020 19:19

İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ikinci bileşiminde konuşan CHP'li meclis üyesi Fidan Aslan Eroğlu AKP Grubu'na, "İstanbul'un tüm ilçelerine şehir tiyatrosu açmak istiyoruz. Bu yüzden yeni sanatçı almak istiyoruz ama engel oluyorsunuz. Keşke sanatın ve sanatçının önünü açsanız! Sahneler çoğalsa, sanatçılar halka buluşabilse..." dedi. 

"Şehir Tiyatroları ile ilgili devamlı bir takım şeyler söyleniyor. 6 oyundan bahsedildi, 6 oyun değil. Şehir Tiyatroları bu sen 16 oyunla açılışını yaptı" diyen Eroğlu, "Bunun sebebi de pandemiden dolayı az oyunculu oyunlar seçildi. Bakın biz Şehir Tiyatroları'nı geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 

İstanbul'da yakında 4 salon daha açılacağını belirten Eroğlu, "Amacımız tüm ilçelerde bir salon olması ve halkımızın tiyatroyla buluşması. Biz yeni sahneler açarken yeni sanatçılar almak istememizden daha doğal ne olabilir? 'İhtiyacınız yok' sözlerini hangi gerekçeyle söylüyorsunuz anlamıyorum. Keşke sanatın ve sanatçının önünü açsanız. Sahneler çoğalsa, sanatçılar halka buluşabilse. Neden buna engel oluyorsunuz" ifadesini kullandı. 

 

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