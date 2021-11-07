CHP'li Aydoğan: RTÜK Başkanı, milyonlarca şikâyete kılını kıpırtdatmıyor, muhalif tek kelimenin olduğu yere ceza yağdırıyor

CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan RTÜK kararlarını eleştirdi. Aydoğan, "RTÜK Başkanı, milyonlarca şikâyete kılını kıpırtdatmıyor, muhalif tek kelimenin olduğu yere kalkıyor, ceza yağdırıyor" dedi.

Aydoğan, TBMM Adalet Komisyonu gündeminde olan 5. Yargı Paketi olarak adlandırılan, İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşmelerinde RTÜK'ün kararlarını eleştirdi.

Aydoğan Adalet Komisyonu'nda şunları söyledi:

"Medyaya dünyanın cezasını yağdırıyorsunuz. Bir RTÜK Başkanı var; ona sormak lazım. Sana milyonları bulmuş birkaç kanalla ilgili şikâyet var, kılını kıpırdatmıyorsun. O kanallarda her türlü infazlar, tehditler, şantajlar yapılıyor. Halka yönelik kini, nefreti tohum gibi eken yayınlar yapan yayın organlarına ağzını açmayan, dosyalarını sümen altı eden bir RTÜK Başkanı, muhalif tek kelimenin olduğu yere kalkıyor, ceza yağdırıyor. Siz, şimdi 'Bu ülkede basın özgürlüğü var' mı diyeceksiniz? Deyin, millet bizi izliyor, inandırabiliyorsanız inandırın.

CHP'li Aydoğan, konuk olarak katıldığı bir tv yayınında yaşadığını örnekle şöyle anlattı:



"Ben yaşadığım canlı bir olayı anlatacağım. Zeynel Emre yanımda. Bir televizyon programında, Cumhurbaşkanının yıllar önce, kaç yıl önce olduğunu hatırlamıyorum, şehitlere 'Kelle' dediğini bize yönelik bir suçlamaya yönelik basit bir örnekleme olarak arkasına sığınmaksızın söylediğinde, oradaki moderatör tedirgin oldu, yerinden zıpladı 'Aman! Sözünüzü geri alın' dedi. 'Siz bunu duymadınız mı?' dedi Zeynel Emre. Duymamış, sağır sultanın duyduğu ifadeyi duymamışa yatacak kadar RTÜK'ten korkan ve orada 'RTÜK bize ceza verir' diyebilecek kadar zora düşmüş bir medya var karşınızda.

Cumhurbaşkanının söylediklerini bile inkâr ettirecekler bize. Biz bunların arkasında siyaset yapmayız, söylenen söylenmiştir, ayrı bir konu ama geldiğimiz nokta bu. Niye bu biliyor musunuz?

Bir, RTÜK var, idari kurumlarla ceza yağdırıyorsunuz, hukuk devleti ilkesinden uzaklaştınız. İki, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan rekor düzeyde takibe uğrayan, yargılanan insanlar var, sosyal medyada bu iş ağzını açana ceza olarak dönüyor."