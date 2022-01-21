T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Torun'un dinlediği vatandaş: İnsanlar zor durumda, bir an önce kurtulması lazım bu kişilerden

“Onun kararını siz vereceksiniz, yetki sizde, irade sizde”

21 Ocak 2022 08:07

Kırklareli’nde vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a Kırklarelili bir vatandaş, evine ekmek götüremeyen bir aileye yardım ettiklerini belirterek, “Haftada bir tane tavuk alıyoruz. Beş tane çocuğu var. İnsanlar zor durumda. Bu insanların bir an önce kurtulması lazım bu kişilerden” dedi.

Seyit Torun başkanlığındaki CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Antalya Milletvekili Cavit Arı’dan oluşan CHP Yerel Yönetimler heyeti, Kırklareli’nde esnaf ve vatandaşla dertleşti. CHP heyetinin Kırklareli’nde görüştüğü vatandaşlar, hayat pahalılığından dert yandı.

"Akaryakıta İki ayda yüzde 100’ün üzerinde zam gelmiş"

Torun, yurttaşlarla sohbet ederken, “Ben arabamın deposunu yıl başından önce 460 liraya dolduruyordum. Dün akşam yakıt almaya gittim, 840 lira. İki ayda yüzde 100’ün üzerinde zam gelmiş. Elektrik faturaları aynı, doğal gaz faturaları aynı ama bizim gelirimiz artmıyor” diyerek akaryakıt fiyatlarına gelen zammı eleştirdi.

"Yetki sizde, irade sizde”

Bir vatandaş ise evine ekmek götüremeyen bir aileye yardım ettiklerini ifade ederek “Haftada bir tane tavuk alıyoruz, beş tane çocuk var, insanlar zor durumda. Ne bileyim yani, bu insanların bir an önce kurtulması lazım bu kişilerden” yanıtını verdi. Torun, bunun üzerine, “Onun kararını siz vereceksiniz. Yetki sizde, irade sizde” diye konuştu.

CHPSeyit TorunKırklarelivatandaşbu insanlar gitmeliinsanlar zor durumda

Diğer Videolar

12 katlı binanın istinat duvarında oluşan çatlaklar endişelendirdi

Belediye işçileri kaldırımdaki buzları horon eşliğinde kırdı

Sarıyer'de bir kişi araca bağladığı iple kayak yaptı

Kievliler metro istasyonlarında yaşamlarına devam ediyor

Şişli'deki caddede kayakla kaydı

Cemal Enginyurt’tan kar altında zam protestosu: Gideceksiniz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24