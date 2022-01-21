CHP'li Torun'un dinlediği vatandaş: İnsanlar zor durumda, bir an önce kurtulması lazım bu kişilerden

Kırklareli’nde vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a Kırklarelili bir vatandaş, evine ekmek götüremeyen bir aileye yardım ettiklerini belirterek, “Haftada bir tane tavuk alıyoruz. Beş tane çocuğu var. İnsanlar zor durumda. Bu insanların bir an önce kurtulması lazım bu kişilerden” dedi.

Seyit Torun başkanlığındaki CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Antalya Milletvekili Cavit Arı’dan oluşan CHP Yerel Yönetimler heyeti, Kırklareli’nde esnaf ve vatandaşla dertleşti. CHP heyetinin Kırklareli’nde görüştüğü vatandaşlar, hayat pahalılığından dert yandı.

"Akaryakıta İki ayda yüzde 100’ün üzerinde zam gelmiş"

Torun, yurttaşlarla sohbet ederken, “Ben arabamın deposunu yıl başından önce 460 liraya dolduruyordum. Dün akşam yakıt almaya gittim, 840 lira. İki ayda yüzde 100’ün üzerinde zam gelmiş. Elektrik faturaları aynı, doğal gaz faturaları aynı ama bizim gelirimiz artmıyor” diyerek akaryakıt fiyatlarına gelen zammı eleştirdi.

"Yetki sizde, irade sizde”

Bir vatandaş ise evine ekmek götüremeyen bir aileye yardım ettiklerini ifade ederek “Haftada bir tane tavuk alıyoruz, beş tane çocuk var, insanlar zor durumda. Ne bileyim yani, bu insanların bir an önce kurtulması lazım bu kişilerden” yanıtını verdi. Torun, bunun üzerine, “Onun kararını siz vereceksiniz. Yetki sizde, irade sizde” diye konuştu.