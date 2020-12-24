CHP'li Topal, basın açıklamasını tabut ile yaptı: "Hatay Korona'dan ölüyor"

24 Aralık 2020 14:29
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, üzerinde "Hatay Korona'dan ölüyor" yazan tabutla basın açıklaması yaptı.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, basın mensuplarının karşısında üzerinde “Hatay Korona'dan ölüyor” yazılı tabutla çıktı. "Yoğun bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız sıra bekliyor" diyen Topal, Hatay'daki vaka yoğunluğuna dikkat çekti.
CHP’li Topal, basının her iki günde bir Çin’in Vuhan kentiyle ilgili haberler yaptığını ancak Hatay’ı görmezden geldiğini söyleyerek, “Vatandaşlar gasilhanede sıra bekliyor. Yoğun bakımda sıra bekliyor” sözleriyle isyan etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da seslenen Topal, “Sayın Bakan, Hatay’da ağır hasta yükü fazlaysa nedir çaresi bunun?” dedi. Hatay için karantina çağrısı yapan Topal, “Oradaki esnaf, minibüs otobüs işletmeleri, tarım çiftçileri, tarım işçileri, mevsimlik ve günlük işçiler, serbest meslekle ilgilenenler, işsizler… Vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilerek karantina uygulanmalı” ifadelerini kullandı.
© Tüm hakları saklıdır.