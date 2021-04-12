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CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar nerede?' afişlerinin kaldırılmasına tepki: Bu işin Erdoğan ile ilişkisini nasıl anladınız?

"Savcılara soruyorum, bu işin Cumhurbaşkanıyla ilişkisini nasıl anladınız?"

12 Nisan 2021 14:28

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde toplatılan, "128 milyar dolar nerede" afişlerine ilişkin, "Savcılara soruyorum, bu işin Cumhurbaşkanıyla ilişkisini nasıl anladınız?" dedi.

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