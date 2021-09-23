CHP’li Tezcan'a geçim sıkıntısını anlatan vatandaş: O sarayında ejder meyvesi yiyor, biz bir şey yiyemiyoruz

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın Aydın’da dinlediği bir vatandaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a pazardaki enflasyon üzerinden tepki gösterdi. vatandaş, “Onun sarayında her şey güllük gülistanlık. O sarayında ejder meyvesi yiyor. Biz bir şey yiyemiyoruz ki. Bir sokağa, pazara insin de görsün vatandaşın halini” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan seçim bölgesi Aydın’da vatandaşlarla bir araya geldi. Tezcan’ın; Aydın’ın Söke ilçesindeki Doğanbey Karina Dalyanı’nda ve Tuzburgazı mera alanlarına karides çiftlikleri kurulacağına ilişkin soru önergesine yanıt verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alanların karides çiftliği olarak kullanılmasına yönelik talebin değerlendirme aşamasında olduğunu bildirilmişti. CHP’li Tezcan, Söke’de muhtarlarla bir araya gelerek hem bakanlığın yanıtını değerlendirdi, hem de vatandaşların sorununu dinledi.

CHP’li Tezcan, karides çiftliğine şöyle tepki gösterdi:

“Gözümüzün önünde Söke’mizin Karina Dalyanı taammüden yok edilmekte. Bu işin arkasında Tarım Bakanlığı’nın olabileceği şüphelerimiz vardı. Siyasetçi olarak biz gazeteci olarak siz hala bu işin üzerine gitmemiz gerektiğini görüyoruz. Söke halkına buradan çağrıda bulunuyorum. Karina dalyanı ve Tuzburgazı merasında karides çiftliği kurulmasına karşı sesinizi arttırın. İkinci çağrımız da mera komisyonu ve valilik makamına. Nerden baskı gelirse gelsin son karar merci sizsiniz. Sözü söyleyecek sizsiniz. Söke’ye bu kötülüğü yapmayın."

CHP’li Tezcan, Aydın’da, pazarda; vatandaşların hayat pahalılığına ilişkin de sorunlarını dinledi. Tezcan, bir vatandaş, “Mutfakta ateş yanıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yemek yapamıyoruz. Marketler pahalı, pazar pahalı” dedi.

Vatandaş, asgari ücretle çalıştıkları için alışveriş bile yapamadıklarını dile getirerek; “Alamıyoruz ki. Nasıl alacağız? Asgari ücretle çalışıyorum, hiçbir şey alamıyoruz. Ayın 15’i oldu mu para bitiyor. Öbür ayın 15’ine borçlanıyoruz” dedi.

Tezcan vatandaşa “Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücret 16 kat arttı’ diyor” dedi. vatandaş, şu tepkiyi gösterdi: “Onun sarayında her şey güllük gülistanlık. O sarayında ejder meyvesi yiyor. Biz bir şey yiyemiyoruz ki. Bir sokağa, pazara insin de görsün vatandaşın halini.”

Tezcan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Vatandaş diyor ki ‘Söke pazarındaki işler saraydaki gibi değil. Saray başka pazar başka” diye seslendi.