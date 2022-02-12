CHP'li Taşcıer: Rant uğruna buralar taş ocaklarına peşkeş çekiliyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, taş ocağı hattı genişletilen Ankara Mamak’taki Kutludüğün Mahallesi'ne gitti. Taşcıer, “Rant uğruna buralar taş ocaklarına peşkeş çekiliyor. Maalesef hem buranın ekosistemi tehlikeye girmiş olacak hem tarım hayvancılık yok olacak hem de bölgenin sağlığı tehlikeye girecek. Sadece şimdiki nesiller değil gelecek nesillerimiz, bu yapılan hatanın bedelini sağlığı ile ödeyecek” dedi.

Ankara Mamak’ta Kutludüğün Mahallesi'nde, geçen yıl başlayan proje ile taş ocaklarının alanları ve taş ocağı hattı genişletiliyor. Mahalleliler, yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetinden bölgedeki yeraltı ve yer üstü su kaynaklarına kadar farklı zararları olan taş ocaklarına tepki gösteriyor.

CHP Ankara Milletvekili Taşcıer, Kutludüğün Mahallesi’ne giderek yerinde inceleme yaptı. Taşcıer, şunları söyledi:

“Taş ocağı yapılmaya başlandı. Oysa bu bölge zaten yeteri kadar taş ocağına açılan bir bölge ve toplamı doyum noktasının çok üzerinde bir noktaya geldi. Dolayısıyla yeni açılacak taş ocakları, buranın havasını, geleceğini daha da kirletiyor. Bu arazi; arpa, buğday ekiminin, domates ekiminin, tarımcılığın yaygın olduğu, biraz ilerisinde hayvancılığın yapıldığı ve hemen arkamızda da arıcılığın yapıldığı bir bölge. Bölge itibariyle de ekosistem için burada yaşayan canlılar için son derece önemli. Aynı zaman birinci derece sit alanı ve arkeolojik alan. Daha önce Roma ve Kilikyalıların olduğu ve arkeolojik önemi olan bir alan. Ancak rant uğruna buralar taş ocaklarına peşkeş çekiliyor. Maalesef hem buranın ekosistemi tehlikeye girmiş olacak hem tarım hayvancılık yok olacak hem de bölgenin sağlığı tehlikeye girecek. Sadece şimdiki nesiller değil gelecek nesillerimiz, bu yapılan hatanın bedelini sağlığı ile ödeyecek.”