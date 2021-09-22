CHP'li Taşçıer'den 'Barınamıyoruz' eylemine ziyaret: Gençler, tarikatların, vakıfların eline düşürülmek isteniyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yüksek ev kiraları ve yetersiz yurtlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin başlattığı “Barınamıyoruz” eylemine destek verdi. Ankara Seymenler Parkı’nda polis ablukası altındaki öğrencilerin yanına giden Taşcıer, “Genç arkadaşlarım cemaat ve tarikat yurtlarının eline düşmek istemediklerini ifade ettiler. AKP iktidarının 20 yıldır bu kadar basit bir sorunu bile isteye çözmemesinin ardında da zaten bu yatıyor. Gençler, geçmişte iktidar eliyle Fethullahçılara yönlendiriliyordu: bugün de başka tarikatların, vakıfların eline düşürülmek istemiyorlar" dedi.

Ankara’daki bir grup üniversite öğrencisi, “Barınamıyoruz” eylemleri kapsamında dün gecen Seymenler Parkı’nda bir araya geldi. Öğrencilere, Gamze Taşcıer de destek verdi. Taşcıer, polis ablukası altındaki öğrencilerle barınma sorununu konuştu. Taşcıer, üniversitelilerle konuşurken polislerin “Bu arkadaşı tanıyoruz” diyerek öğrencileri terörize ettiğini öne sürdü.

"Türkiye, sessizce oturmak için bile mücadele edilmesi gereken bir ülke haline getirildi"

Taşcıer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Üniversite öğrencileri için barınabilmek, Türkiye çapında tam anlamıyla bir krize dönmüş durumda. Devlet yurtları o kadar yetersiz ki sayısız genç harıl harıl başını sokabileceği yer arayışına düştü. Ancak özel yurt ücretleri ve ev kiraları, karşılayabilecekleri seviyenin çok üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla mesele, bir sorun olmaktan çıkıp kriz haline geldi. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında gençler parklarda sabahlayarak protesto etmek ve konuya dikkat çekmek istiyorlar. Ben de akşam Ankara’da parkta oturmak için çağrı yapan genç arkadaşlarımın yanına gittim. Barışçıl ve demokratik biçimde en temel insan haklarından birinden yoksun bırakılmalarına karşı farkındalık yaratmak için eylem yapmanın nasıl bir mahsuru olabilir? Bunun engellenmesini kabul etmedik ve bir saate yakın çabalarımız sonucu oturma hakkımızı elde ettik. Ne üzücüdür ki Türkiye, şu an sessizce oturmak için bile mücadele edilmesi gereken bir ülke haline getirildi.

Konuştuğumuz arkadaşlar, KYK yurtlarının yetersiz olduğunu ve kendilerine çıkmadığı için ortada kaldıklarını ifade ettiler. Yurt çıksa dahi öğrenci kredilerinin yurtları karşılamaya dahi yetmediğini, durum böyleyken özel yurt ve ev kiralamalarının zaten mümkün olmadığını, KYK yurdu çıkanların da henüz yerleşmedikleri dönemin bile ücretinin tahsil edildiğini söylediler. En acısı da ‘yarın ne yiyeceğiz’ diye düşünmekten derslerine konsantre olamadıklarını söylemeleriydi.

"Bundan daha net bir kriz olabilir mi?"

Barınma sorunu olduğu için eğitim hakkından kopan ve memleketine geri dönmek zorunda kalan arkadaşlarından bahsettiler. Bundan daha net bir kriz olabilir mi? Gençler binbir emekle üniversiteyi kazanıyor, ancak kalacak yer bulamadıkları için hayallerinden koparılıyor. Tıp fakültesi kazanan bir arkadaşımız steteskop dahi alamadığını, özel yurda çıkmasının imkânsız olduğunu ifade etti. Vaziyet işte bu halde. Türkiye’nin parlak gençleri, sokakta kalmış durumda. Türkiye’de milyonlarca boş konut stoku var, ancak kiralar almış başını gidiyor. On öğrenci bir araya gelse dahi bu kiraları karşılayamaz zaten. Genç arkadaşlarım cemaat ve tarikat yurtlarının eline düşmek istemediklerini ifade ettiler. AKP iktidarının 20 yıldır bu kadar basit bir sorunu bile isteye çözmemesinin ardında da zaten bu yatıyor. Gençler, geçmişte iktidar eliyle Fethullahçılara yönlendiriliyordu: bugün de başka tarikatların, vakıfların eline düşürülmek istemiyorlar.

Biz CHP olarak, gençlerimizin sonuna kadar yanlarındayız. En önemli taahhütlerimizden biri, iktidar olduğumuzda yurt sorununu bir yıl içerisinde tümüyle çözmektir. Ancak seçime kadar çözümü de yerel yönetimlerimiz eliyle sağlıyoruz. Üniversiteyi yeni kazanarak ya da eğitimine devam etmek üzere Ankara’ya gelen tüm öğrenci arkadaşlarımızın Ankara Büyükşehir Belediyemize başvurmalarını rica ediyorum. Mansur Başkanımız açıkladı, barınma konusunda kendilerine yardımcı olacağız. Ancak bu krizin kökten çözülmesi için bu süreçte gençlerle birlikte mücadele etmeye de devam edeceğiz.”