T24 LogoT24 Logo
Haberler

CHP'li Tarık Balyalı'dan Bakan Soylu'ya: Bakanın sözlerini ciddiye alamıyoruz, amaç gündemi değiştirmek

"Varsa bir şey İçişleri Bakanlığımızdan, devletimizin güzide kurumundan beklentimiz, yapsınlar da işlemleri görelim”

14 Aralık 2021 17:45

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütü bağlantılı kişilerin işe alındığı yolundaki iddiasıyla ilgili olarak, "Sayın Bakan'ın bu sözlerini ne yazık ki ciddiye alamıyoruz. Ak Parti, vatandaşın gündemini değiştirebilmek için gerçekten anlamsız, içi boş şeylere sığınıyor. Bu ülkede bizim tavrımız net. PKK'ya, terör örgütlerine, eline silah alanlara ilişkin duruşumuz belli. Varsa bir şey İçişleri Bakanlığımızdan, devletimizin güzide kurumundan beklentimiz, yapsınlar da işlemleri görelim” dedi.

İBBSüleyman SoyluEkrem İmamoğluCHPİstanbul

Diğer Videolar

Kuyumcuyu dükkândan içeri girmeden böyle soydu

Karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2022

Gazeteci Mustafa Hoş: Troller, çocuğumla parka gittiğim anları bilip bana söylediler; dört dörtlük bir organize suç örgütü bu

Samsun'da Atatürk anıtı çevresinde zincir; “Atatürk anıtını koruyamıyorlarsa biz koruruz”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24