CHP'li Tarık Balyalı'dan Bakan Soylu'ya: Bakanın sözlerini ciddiye alamıyoruz, amaç gündemi değiştirmek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütü bağlantılı kişilerin işe alındığı yolundaki iddiasıyla ilgili olarak, "Sayın Bakan'ın bu sözlerini ne yazık ki ciddiye alamıyoruz. Ak Parti, vatandaşın gündemini değiştirebilmek için gerçekten anlamsız, içi boş şeylere sığınıyor. Bu ülkede bizim tavrımız net. PKK'ya, terör örgütlerine, eline silah alanlara ilişkin duruşumuz belli. Varsa bir şey İçişleri Bakanlığımızdan, devletimizin güzide kurumundan beklentimiz, yapsınlar da işlemleri görelim” dedi.