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CHP’li Tarhan İkizdere’de: Ağaçlar kökünden sökülüyor, sular içilmeyecek hale gelmiş

05 Mayıs 2021 12:13

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Rize İkizdere'deki İşkence Vadisi'ne giderek, Cengiz Holding'in açmak istediği taş ocağına karşı yöre halkının direnişine destek verdi. Tarhan, "Ağaçlar kökünden sökülüyor, sular içilmeyecek hale gelmiş. Burada taşocağı olur mu? Vicdanlara sığmaz" diye konuştu. 

CHP'li Tahsin Tarhan İşkencedere'ye gitti. Yöre halkının Cengiz İnşaat'ın açmak istediği taş ocağına karşı direnişine destek veren Tarhan şunları söyledi:

"Ağaçlar kökünden sökülüyor, sular içilmeyecek hale gelmiş. Burada taşocağı olur mu? Vicdanlara sığmaz. Doğa katlediliyor. Ağaçlar kökünden sökülüp dereye atılıyor. Artık dere yok olmuş, sular içilmeyecek hale gelmiş."

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