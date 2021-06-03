CHP'li Tanrıkulu: Yargıtay, Mehmet Ağar hakkında infaz edilmiş cezayı kaldırdı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yargıtay'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında infaz edilmiş cezayı kaldırdığını söyledi. Tanrıkulu, "Mehmet Ağar'a VIP sanık gibi, Ankara Adliyesi'nde özel bir gün ve saat açıldı. Başsavcıların girdiği kapıdan girdi içeriye. Mahkeme ona özgü duruşma yaptı. Özel cezaevi bulundu, cezaevi boyandı. Yargıtay, infaz edilmiş cezayı kaldırdı" dedi.

Halk TV'de yayımlanan "Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi" programına konuk olan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ağar'ın bir dönemin kara kutusu olduğunu söyleyen Tanrıkulu, ''Halen de öyle. Demedi mi, Güldal Mumcu'ya Uğur Mumcu için "Tuğlayı çekersen düşer" diye. Bunları söylemedi mi? Öldürülen iş adamları ile ilgili olarak zaman aşımı süresine çok az kala dava açıldı. Mehmet Ağar ve Korkut Eken de sanıktı. Mehmet Ağar mahkemeye mi geldi? VIP sanık gibi, Ankara Adliyesi'nde özel bir gün ve saat açıldı ona. Başsavcıların girdiği kapıdan girdi içeriye. Mahkeme ona özgü duruşma yaptı'' diye konuştu.

Eski Başbakan Tansu Çiller hakkında da konuşan Tanrıkulu, ''Hukuk ortadan kalkınca bu karanlık ilişkiler iktidara hakim oldukça bunlar egemen olurlar bu düzen içerisinde. Sayın Çiller değil miydi, "Öldürülecek iş adamları listesi benim cebimde" diyen? Hesap verebilirler mi? Hayır'' ifadesini kullandı.