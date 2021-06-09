CHP'li Tanrıkulu TBMM kürsüsünden seslendi: Buradan halkımıza söz veriyoruz, bu hukuksuzluklara imza atanları mutlaka ama mutlaka yargılayacağız

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu'unda yaptığı konuşmada, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in dile getirdiği iddialarla ilgili konuşurken, "Buradan halkımıza söz veriyoruz, söz. Tümünü yargılayacağız. Ama bağımsız ve tarafsız hareket edeceğimiz yargı önünde ve adil biçimde. O zaman da onların yanında olacağız. İnsan hakları için" dedi.

Siyaset, bürokrasi, medya, yargı ve iş dünyası arasındaki gayrı meşru iddiaların araştırılması ve aydınlatılması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, AKP'ye seslenerek "Derin devlete teslim oldunuz. Onlarla ortaklık yapıyorsunuz. Şimdi bir ortaklık bozuldu. Suç ortaklığı bozulsa da onlar da ortaya çıkar. Mesele Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgilidir. Mesele Adalet ve Kalkınma Partisi 'nin yöneldiği yeni rejim anlayışı ile ilgilidir" dedi.

AKP'nin muhalefete yönelik 'Sedat Peker videolarından medet umuyorsunuz' sözlerine yanıt veren Tanrıkulu, "Biz sizin bu düzeninizi ifşa etmekle de mükellefiz" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin komisyon kurması ve iddiaları araştırması gerektiğini söyleyen Tanrıklu, konuşmasının sonunda "Buradan halkımıza söz veriyoruz, söz. Bu hukuksuzluklara imza atanların tümünü yargılayacağız. Ama bağımsız ve tarafsız hareket edeceğimiz yargı önünde ve adil biçimde. O zaman da onların yanında olacağız. İnsan hakları için" dedi.