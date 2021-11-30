CHP'li Tanrıkulu: Tahir Elçi’nin esas failleri TBMM’de bu cinayete sesini çıkarmayan sizlersiniz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dört Ayaklı Minare önünde 6 yıl önce öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin davasına ilişkin konuşmasında AKP sıralarına seslenerek "Tahir Elçi’nin esas failleri TBMM’de bu cinayete sesini çıkarmayan sizlersiniz" dedi.

TBMM kürsüsünde konuşan Tanrıkulu, Elçi'nin verdiği insan hakları mücadelesini hatırlatarak "Tahir Elçi'nin öldürülmesi tesadüfen gerçekleşen bir ölüm değil. Davutoğlu'nun söylediği gibi 'bir siyasi suikaste kurban gitti." O günleri çok iyi biliyorum. Ölümünün sonrasında cumhuriyet savcılığının isteksizliği, delilleri toplamasında isteksizliği ve kararsızlığı sanıkların nasıl korunduğunu ortaya çıkardı. Failler belli olmasına rağmen ısrarla deliller toplanmadı, adli tıp gerekli araştırmayı yapmadı" dedi.

Tanrıkulu, Londra merkezli bir kurumun raporundan sonra 3,5 yıl geçtikten sonra dava açıldığını hatırlatarak duruşmalarda yaşananları anlattı. Tanrıkulu, "Türkan Elçi'ye, eşine iddiasını bildirmek için konbuşma hakkı vermeyen. Önce sanıkları dinleyeceğim diyen bir başkan var. Hangi usulde bu var?" diye sordu.

Tanrıkulu, konuşmasının devamında yargılama sürecinde yaşanan tutarsızlıkları anlatarak AKP sıralarına seslenip "Tahir Elçi’nin esas failleri TBMM’de bu cinayete sesini çıkarmayan sizlersiniz" dedi.