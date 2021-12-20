CHP'li Tanrıkulu Şemdinli Davası'nı yorumladı: Suçüstü yakalanan sanıklar beraat ediyor, sayın Erdoğan, sayın Gül vicdanlarınızı yitirdiniz

Hakkari Şemdinli’de Umut Kitabevi'ne yapılan bombalı saldırıyla ilgili daha önce iki kez verilen 39 yıl 5 ay 10'ar günlük hapis cezaları bozulan sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş, beraat etti.

Şemdinli Davası'nı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Adalet Bakanı'na ben de sesleniyorum. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; vicdanlarınızı yitirdiniz. Bölgenin vicdanında yoksunuz. Yarattığınız adaletsizlikle yoksunuz, yok. Sayın Abdülhamit Gül gel bu dosyaya bak, vicdanen bir bak. Suçüstü yakalanan sanıklar beraat ediyor" dedi.

Tanrıkulu şunları söyledi;

"Kimse kusura bakmasın ama hiç kimse bu yargıya da güvenmez, bu adalete de güvenmez"

"Bu şekilde bir yargı düzeni yani gerçekten bizim tahminimizin çok ötesinde başka bir şeyi ifade ediyor. Görünüşte bile usul kurallarına uyma gereği duymayan, görünüşte bile bir yargı düzeni ile karşı karşıyayız. 2005 yılının 9 Kasımında gerçekleşen bir eylem var ve suç üstü yakalanan sanıklar var. Yani suç üstü başka nasıl olabilir? Gerçekten bilemiyorum yani 35 yıldır hukukçuyum ben. Suçüstü insanlar nasıl yakalanırlar? Çok açık, çok açık deliller var, çok açık! Ama bütün bunlara rağmen eğer burada ölenlerin kimliği nedeniyle veya eylemin gerçekleştiği coğrafya nedeniyle eğer sanıklar beraat ediyorsa bunca yıl sonra, ya kimse kusura bakmasın ama hiç kimse bu yargıya da güvenmez, bu adalete de güvenmez. Zaten güvenmiyordu ama bu kadar bizim gözümüzün içine soka soka yapmanıza gerek yok. Gerek yok bu kadar!

"Suçüstü yakalanan sanıklar beraat ediyor"

9 Kasım'da Diyarbakır Barosu Başkanıydım, bu davayı yüzlerce hukukçu ile birlikte takip ettik. Aramızda olmayanlar var. Büyük emekler var gerçekten bu davada! Avukat Tahir Elçi vardı, Baro Başkan Yardımcısı. Şimdi hapiste olan Selçuk Kozağaçlı vardı. Türkiye'nin en saygın hukukçuları bu davaya geldiler ve neden geldiler? O zamana kadar faili meçhul yapılan, zorla kaybedilen dosyalarda ilk defa Şemdinli Halkının sağduyusuyla sanıklar sağ yakalandı, sağ! Ve güven içerisinde güvenlik güçlerine, Şemdinli Emniyet Müdürüne teslim edildi. Dönemin Milletvekili Esat Canan araya girdi, Emniyet Müdürünün ricasıyla, sanıklara bir şey olmasın, deliller karartılmasın diye Esat Canan aracı oldu, Emniyet Müdürüne, bu sanıklar sapasağlam adalet gerçekleşsin diye teslim edildi. Şemdinli Halkı Adalet bekledi bu davada. Sanıklara herhangi bir fiili bir dokunuşta bile bulunmadılar. Birçok imkan varken bunu yapmadılar, adalete teslim ettiler ama bugün suçüstü yakalanan, bir kişinin ölümü bir kişinin ağır yaralanmasıyla gerçekleşen olayda, suçüstü yakalanan sanıklar beraat ediyor. Ya daha nasıl hangi delille insanları mahkum edeceksiniz?

"Adalet Bakanı'na ben de sesleniyorum, Sayın Erdoğan'a sesleniyorum"

Adalet Bakanı'na ben de sesleniyorum. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, vicdanlarınızı yitirdiniz! Bölgenin vicdanında yoksunuz! Yarattığınız adaletsizlikle yoksunuz, yok! Sayın Abdülhamit Gül gel bu dosyaya bak, vicdanen bir bak. O zaman sen avukattın, siyasetçiydin. Bu dosyayla ilgili senin yakınların da bizimle beraber Şemdinli'ye geldiler. Sizde Milletvekilliği yapan Hak-İş'in Başkanı geldi. Başka muhafazakar siyasetçiler geldi bizimle beraber ama suçüstü yakalanan sanıklarla ilgili, suçüstü yakalandılar, suçüstü, insanlar niye bu davaya ilgi gösterdiler, neden geldiler? İlk defa sanıklar suçüstü yakalandılar. Her faili meçhul cinayetten kaçan, korunan sanıklar vardı. Ama halk yakaladı, teslim etti. Bu karar için mi teslim etti? Kararı açıklamaktan bile çekinen.... Görmedim böyle bir karar açıklamasını, görmedim. "Sanıkların beraatini" deyip duruşma salonundan çıkan, zabıt yazdırmayan, beraatın gerekçesini yazdırmayan bir Yargı düzeni olur mu ya? Olur mu?

Abdülhamit Gül'ün döneminde, onun Bakanlığı döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı döneminde gerçekleşmeyen, bütün faili meçhul cinayetler bölgelerden sürgün edildi: Ankara'ya, Samsun'a, Kırıkkale'ye, İzmir'e. Hepsi bu Bakanlık döneminde beraatle sonuçlandı, zamanaşımı ile ortadan kalktı. Hepsi bu dönemde! Adalet ve Kalkınma Partisi tümünü akladı! Bir dönemin bütün faili meçhul cinayetlerini, bütün kirli işlerini, bağımsız ve tarafsız hale getirdiği talimat almayan Yargısı eliyle akladı hepsini! Bakın bu dava burada bitmez. Bu dava burada bitmeyecek. Mutlaka ama mutlaka adaleti gerçekleştireceğiz, yurttaşlarımızın vicdanını rahatlatacağız bundan emin olabilirler. Van Adliyesindeki Hakim ve Savcılar da bundan emin olabilir. Teşekkür ediyorum."

Kaynak: MA