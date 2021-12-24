CHP'li Tanrıkulu: Osman Kavala, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı Erdoğan'ın rezervinde tamamen siyasi saiklerle cezaevinde tutuluyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala hakkında yeniden tutukluluğunun devamı kararı verilmesine ilişkin olarak, "Osman Kavala, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı Erdoğan'ın rezervinde tamamen siyasi saiklerle cezaevinde tutuluyor" görüşünü savundu.

Tanrıkulu, Halk TV'de katıldığı yayında, "Osman Kavala, tutuklandığı zamanki delillerle hâlâ tutuklu. Bu delilleri AİHM, 10 Aralık 2019 sayılı kararda incelemiş ve ortalama bir gözlemci insanı ikna edecek makul şüphe nedenlerinin olmadığına karar vermiş. Ondan sonraki tutuklamaları da Osman Kavala’yı içeride tutma amacıyla yaratılan soruşturmalarla bağlantılı ve tamamen aynı gerekçeler. 26 Kasım’da duruşması vardı, oy çokluğuyla mahkeme tahliye kararı vermedi. Hemen ardından, 30 Kasım ver 2 Aralık tarihlerinde toplanan Bakanlar Komitesi ilan sürecini başlatacağını ifade etti. Türkiye’ye 19 Ocak tarihine kadar süre verdi. Türkiye’nin elinde fırsat vardı. Dosyada inceleme sırasında tahliye kararı verilebilirdi." dedi.

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