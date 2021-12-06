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CHP'li Tanrıkulu'nun 'Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısı'na ilişkin sorusuna yanıt: Hizmetin gerektirdiği sayıda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu'nun önergesine "Hizmetin gerektirdiği sayıda" yanıtını verdi

06 Aralık 2021 16:08

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısı ve bu araçların yakıt giderini sordu. Oktay, Tanrıkulu’na verdiği yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tasarruf ilkelerine riayet edilerek hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir” dedi. 

Oktay, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tasarruf ilkelerine riayet edilerek hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alım giderleri ile personel giderleri, Bütçe Kanunu’nda öngörülen ödenek oranında mevzuata uygun olarak yapılmakta olup, bu giderler Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Yönetim İstatistikleri bülteninde yayımlanmaktadır.”

Sezgin Tanrıkulufuat oktay

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