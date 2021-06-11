CHP'li Tanrıkulu'ndan Twitter'daki bot hesaplarla linç girişimleri arasındaki ilişki ve bunun finansmanının araştırılması önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

AKP Hükümetleri döneminde son yıllarda muhalif olarak görülen vatandaşlara yönelik sosyal medyada trol hesapların artan bir şekilde karalama kampanyası başlattığı, iftiraya varan paylaşımlarda bulunduğu ve bir nevi fişlemeye varan çağrılar yaptıkları bilinmektedir.

Ayrıca bot hesaplar ile sosyal medya üzerinden geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiği görülmektedir. Özellikle muhalif görüşlü vatandaşları hedef alacak şekilde yoğun kullanımla bot hesaplar ile algı oluşturulmaya çalışıldığı aşikardır. Bot hesaplara ayrılan maddi kaynakların ise hangi ödeme kalemlerinden gerçekleştirildiği izaha muhtaçtır.

16 Mart 2016 tarihinde yanıtlanması istemiyle vermiş olduğum 7/3689 Esas Numaralı yazılı soru önergesinde, trol hesaplara yönelik aylık maaş bağlandığı ve ilgili hesaplar için, “trol havuzu oluşturulduğu”, bu havuzdan ise hesapların sahiplerine 800 lira ile 4 bin lira arasında ücret ödendiği, bazı öne çıkan trollerin devlette kadro ile ödüllendirildiği iddiaları yer alırken bahse konu yazılı soru önergesi yanıtsız kalmıştır.

Sosyal medyada bir nevi linç kampanyası başlatan bu trol ve bot hesapların özellikle birtakım AKP’li Milletvekillerince bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmak istenmesi görmezden gelinmemelidir. Siyasi olarak hemfikir olmayan milletvekillerinin troller ve bot hesaplar aracılığı ile baskıcı, hedef gösteren bir tarza bürünerek öncü oldukları linç girişimleri otokrasinin bir örneğidir.

Sahte hesaplar ile organize bir şekilde muhalif görüşlerini paylaşan vatandaşlara, ünlü isimlere, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına, milletvekillerine ve zaman zaman genel başkanlarına karşı başlatılan ve kimi AKP’li isimlerce yönlendirilen linç girişimleri sadece sosyal medya ile sınırlı kalmamaktadır. Hedef göstermeler akabinde kendine çeşitli görevler edinenlerin gerçek hayatta başlattıkları linç girişimlerinin sonuçları ise sanal değil, bilakis, gerçek olup sonuçları bakımından vahimdir.

AKP’nin 3Y ile mücadele edeceklerini belirtirken, geldiği noktanın yasaklarla mücadeleden yasakçı zihniyete dönüşümünü en somut sosyal medya ile görmekteyiz. Özellikle seçim dönemleri öncesi artan muhalif söylemlere karşı video paylaşım sitesi Youtube’a erişim ve Twitter’a erişim yasakları, AKP Hükümetlerinin muhalif görüşlere sadece Parlamentoda değil aynı zamanda sosyal medyada da ne kadar hoşgörüsüz ve tahammülsüz olduğunu apaçık göstermektedir.

Son 19 yılda toplumda git gide artan kutuplaşma göz önüne alındığında, gerçek hayatta fiili linç girişimleri ile şiddet olaylarına sebebiyet verecek her türlü sosyal medya linç girişimlerine yönelik gündem yaratma amacı ile kullanılan bot hesaplara ve aynı hashtag ile tweetler atılarak yaratılan algı çalışmalarına dahil olan trol hesaplara öncü olan siyasetçilerin benzer linç girişimlerine öncülük etmemesi için etkili ve sürekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili