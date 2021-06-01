CHP'li Tanrıkulu'ndan Perinçek'e: Ben Öcalan'ın avukatlığını yapmadım ama Öcalan'la Beka'daki görüşmesinden sonra açılan davada Perinçek'in avukatlığını yaptım

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e yönelik olarak "Ben Öcalan'ın avukatlığını yapmadım ama Öcalan'la Beka'daki görüşmesinden sonra açılan davada Perinçek'in avukatlığını yaptım" diye konuştu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Habertürk'te Doğu Perinçek'in konuk olduğu yayına bağlandı. Kendisine yönelik ithamlara cevap vermek istediğini ifade eden Tanrıkulu, "Ben 25 yıl Diyarbakır'da avukatlık yaptım. İnsan hakları savunuculuğu yaptım, hak ihlallerine karşı durdum. 10 yıldır da milletvekiliyim. Şimdi biraz önce benim bir örgütle bağlantılı olduğumu bir siyasi parti genel başkanı olan, aynı zamanda hukukçu olan Perinçek bir şeyler söylüyor" dedi.

Avukatların üstlendikleri davalarla itham edilemeyeceğini dile getiren Tanrıkulu şunları söyledi:

"Bakın ben hiçbir örgütle ilgili değilim. CHP milletvekiliyim. Ondan önce Diyarbakır Barosu'nun başkanıydım. Af Örgütü'nün kurucusuyum Türkiye'de. Ben herkesin duyması için bir şey söyleyeceğim. Ben Öcalan'ın avukatlığını yapmadım. Öcalan'ın avukatlığı yapılır, arkadaşlar yaptılar. Ama ben Perinçek'in avukatlığını yaptım Diyarbakır'da. Kendisi DGM'de yargılanırken, Öcalan'la Beka'da görüşmesinden sonra yargılanırken kendisinin avukatlığını yaptım. Kendimden özür diliyorum. Beni sevenlerden özür diliyorum. Beka'da Öcalan'a görüşmesi de bir yayın hakkıdır, bir ifade özgürlüğüdür. Benim kızgınlığım bundan."