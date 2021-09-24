CHP'li Tanrıkulu'ndan Demirtaş'a ziyaret; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararını hatırlattı

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'ı ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçen haftaki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararını hatırlatarak "30 Eylül'e kadar taahhüt edilmesi konusunda karar aldı ama Mahkeme Başkanı'nın Covid olması sebebiyle 18 Ekim'e ertelendi. Ama bilinmesini isterim ki tamamen ve tamamen siyasi rehin olarak cezaevinde tutuluyor. Hukuki hiçbir delil yok" dedi.

Tanrıkulu şunları söyledi;

"İyilerdi. Sporlarını yapmışlardı. Herkese selam ve sevgileri var. Bir kez daha buradan ifade ediyorum. 5 yıldır cezaevindeler, Diyarbakır'dan buraya getirildiler. Hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. AİHM'in ve AİHM Büyük Daire'nin kararı var, 'Derhal tahliye edilmesi gerektiği' yönünde. Geçen hafta itibariyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Eylül'e kadar taahhüt edilmesi konusunda karar aldı ama Mahkeme Başkanı'nın covid olması sebebiyle 18 Ekim'e ertelendi. Ama bilinmesini isterim ki tamamen ve tamamen siyasi rehin olarak cezaevinde tutuluyor. Hukuki hiçbir delil yok. Hoşçakalın."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili geçen hafta kararlarını açıklamıştı. Komite, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili 30 Eylül'e kadar eylem planı sunmasını beklerken Osman Kavala için ihlal prosedürü başlatılmamıştı.

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