CHP'li Tanrıkulu'ndan bakan yardımcılarına 'İzinsiz gösteri' yanıtı: İzin almak zorunda değil çünkü Anayasa 'önceden izin almaksızın' diyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri bakan yardımcılarının AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmasını eleştiren CHP’ye "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir" yorumunu yapmasına ilişkin "Bir sefer bakan yardımcılarının bu tabiri yanlış. İzin almak zorunda değil çünkü Anayasa uyarınca 'önceden izin almaksızın' diyor" dedi.

Tanrıkulu şöyle devam etti;

"Çok açık. Yani şiddete başvurmadan şiddeti önermeden herkes Anayasanın bu hakkını kullanabilir. Bir kez daha söylüyorum yani kolluğa düşen görev bunun bir düzen içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Ama her nedense Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisinin son yıllarında toplantı ve gösteri yapmak, ifade özgürlüğünü kullanmak neredeyse imkansız hale geldi, neredeyse. Mümkün değil yapabilmek."

"Tam da bu nedenle geçtiğimiz haftalarda Danıştay toplantı ve gösteri yasasıyla ilgili bir yönetmeliği iptal etti"

"İşte en görüneni Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanında yaklaşık 2 yıldır toplanamıyorlar Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti döneminde bu yasaklandı. Tamamen silahsız, şiddetsiz yaptıkları toplantılardı. Yine aynı şekilde yakınlarını iş cinayetlerinde kaybeden aileler. Her ayın ilk pazar günü yaptıkları toplantıları, eylemleri, gösteriyi yapamıyorlar. Şimdi toplantı ve gösteri ne için yapılır? Kamuoyu oluşturmak için yapılır. Dolayısıyla ıssız, sessiz yerde değil. Toplumun en fazla kalabalık olduğu yerlerde yapılır. O nedenledir ki, yani kamu düzeni aksayabilir, vatandaşlar bu toplantılardan, gösterilerden rahatsızlık duyabilirler. Tam da bu nedenle geçtiğimiz haftalarda Danıştay toplantı ve gösteri yasasıyla ilgili bir yönetmeliği iptal etti. Çünkü o yönetmelikte şu ibare vardı: Vatandaşları rahatsız etmemek. Hayır efendim Anayasa Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tam da bu kriteri, vatandaşlar rahatsız olabilir, kamu düzeni aksayabilir tabirleriyle ihlal kararları verdi. Birçok ihlal kararı verdi. Dün, ondan önceki gün yapılanlar zorbalığı aşan bir Anayasa suçudur. Açık bir biçimde. Bunun talimatını verenler, uygulayanlar gerçekten suç işlemiştir. O nedenle ben paylaşımlarımda şunu ifade ettim ki, 47 kişi gözaltına alındı ve serbest bırakıldı."

"Kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, hukuka aykırı emirleri yerine getirmeyin çünkü daha sonra sahipsiz kalırsınız"

"Türkiye'nin en önemli fotoğrafçı gazetecilerinden birisi gözaltına alındı, Bülent Kılıç ve alınırken yani Amerika'daki ölen yurttaşın söylediği sözleri söylemek zorunda kaldı. 'Nefes alamıyorum' dedi. 'Beni nefessiz bırakıyorsunuz' dedi ve gerçekten de o fotoğraflar korkunç görüntülerdi.

Onun dışında atılan ses bombaları, plastik mermiler var. Ses bombasından rahatsız olan bir yurttaş Cihangir'de polislere seslendi, ya ses bombası atmayın, çocuklarımız uyuyor filan denildi, polis amiri "alın bunu gözaltına" dedi. Yine başka bir polis amiri şunu söyledi, 'sesini çıkaranı alın.' Böyle bir zorbalık var, zorbalığın daha ötesinde hukuksuzluk var, Anayasaya aykırılık var ve bunu savunan Bakan Yardımcıları var açık bir biçimde. Cumhuriyet Halk Partisi bu yaşananlara zorbalık dediği için, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren ve ona karşı çıkan memur statüsündeki Bakan Yardımcıları var. Evet, şunu ifade ettim ben, bir kez daha ifade ediyorum: Yapılanlar suçtur!

Bu görüntüler Devletin kayıtlarında vardır, polis arşivlerinde vardır. İkinci olarak tutulan tutanaklar vardır. O tutulan tutanakların tümü suç tutanaklarıdır. Kimin bakımından? Gözaltına alınanlar bakımından değil, gözaltı işlemi yapanlar bakımından suç tutanaklarıdır. Zamanı gelince bir kez daha burada ifade ediyorum, hukuk kuralları içerisinde tümünün hesabı sorulacaktır. Bugünlerde bu zalimliği yapanlar işte kulağımızın üzerine yattık filan diyemeyecekler. Ben bu nedenle hep uyarıyorum. Yani siz kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, hukuka aykırı emirleri yerine getirmeyin çünkü daha sonra sahipsiz kalırsınız. Hep bunu ifade ediyorum.

Bunu mesleki tecrübemle de gördüm. Yani işte 'ne yapalım, biz emir kuluyuz' filan demeyin. Yani zalimlik suçtur, bu zalimliği bu şekilde uygulayamazsınız, bu kadar pervasız olamazsınız. İnsanlara, 'sesini çıkaranı alın, itiraz edeni alın' diyemezsiniz. Derseniz eğer, suç işlemiş olursunuz, bu kadar açık. Bugün bu suçlar savcılar tarafından soruşturulmayabilir, bu görüntüler suç olarak, aslında hepsi suç, savcıların resen harekete geçmesi lazım, ama maalesef öyle bir kurum kalmadı, yargı kurumu kalmadı. Ama bir kez daha söylüyorum yani bu kayıtlar sonuçta suçları açığa çıkaran kayıtlardır. Arşivlerde, Devletin arşivlerinde vardır, hiçbir zaman da unutulmaz."

Ne olmuştu?

Gazeteci Bülent Kılıç'a güvenlik güçlerince müdahale edilmesini eleştiren CHP'ye İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil'den tepki gelmişti. Bakan yardımcıları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, polise "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınadıklarını belirtmişlerdi.