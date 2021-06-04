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CHP'li Tanrıkulu'ndan 4. yargı paketi yorumu: Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında elde edilmesi zor olan delillerin belirlenmesi istenecek

"Bu maddeler acilen yeniden düzenlenmeli"

04 Haziran 2021 12:37

CHP milletvekili avukat Sezgin Tanrıkulu, hükûmetin 4. yargı paketi hakkında, "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında elde edilmesi zor olan delillerin belirlenmesi istenecek" değerlendirmesini yaptı. Bu maddelerin acilen yeniden düzenlemesini çağrısında bulundu. 

TELE1 yayınına katılan Tanrıkulu, "4. Yargı Paketi; çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında elde edilmesi zor olan delillerin belirlenmesi istenecek; bir de avukatların müvekkilleriyle görüşmeleri engellenerek adil yargılama ve savunma hakkına darbe vurulacak. Bu maddeler acilen yeniden düzenlenmelidir." ifadesini kullandı. 

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