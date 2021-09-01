CHP'li Tanrıkulu'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde rapor: Türkiye'de 6 ayda yaşanan yaşam hakkı ihlalleri

Tanrıkulu "Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadığımız olaylar 'barışın, kardeşçe, farklıkları kabul ederek yaşamanın önemini bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasında AKP iktidarının saldırılara ilişkin "siyasi değil" açıklamasında bulunduğunu hatırlatan CHP'li Tanrıkulu şunları kaydetti:

"Uzun zamandır olduğu gibi yine barışsız bir Dünya Barış Günü… Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de -yine- korona salgınının gölgesi altında kutlanan Barış Günü bu yıl daha da önem kazandı…

Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadığımız olaylar “barış”ın, kardeşçe, farklıkları kabul ederek yaşamanın önemini bir kez daha gösterdi.

Başta Taliban’dan kaçan Afgan Göçmenlerin Türkiye’ye gelmesi, orman yangınları ve sel felaketleri akabinde ırkçı saldırganlık çok ağır sonuçlar doğurdu. Ekonomik kriz nedeniyle zaten diken üstünde duran Türkiye’de, ırkçı kışkırtmaların, komplo teorilerinin ortaya atılması birçok kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep oldu. Bunda , AKP Hükümetleri döneminde sürekli devam eden ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı politikaların da etkisi fazladır.

Kadın cinayetleri, barışçı toplantı ve gösterilerin zor kullanılarak engellenmesi gibi “Barış Hakkı” başlığı altında ele alınacak olaylara girmeden sadece ırkçı saldırılara, farklı ırk, din, cinsel yönelimleri hedef alan nefret suçlarına bakmak bile yeterince aydınlatıcı olacaktır.