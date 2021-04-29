CHP’li Tanrıkulu: İşçinin canını koruyan kodlarla eski bakan Ruhsar Pekcan mı oynadı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işleri; “az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli” olarak sıralıyor. Bu sınıflandırma, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınması gereken tedbirlere işaret ediyor.

Eski düzenlemeye göre, dezenfektan üretimi; çok tehlikeli sınıfta yer alıyordu. “20.20.12” kodla tarımsal ve diğer kullanımlar için hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler, dezenfektan imalatı ile birlikte aynı sınıftaydı.

24 Şubat 2021 tarihinde yönetmelikte yapılan değişiklikle “20.20.12” kodu kaldırılarak, dezenfektan üretimi için “20.20.15” ve “20.20.16” numaralı iki yeni kod açıldı.

“20.20.16” koda dahil edilerek, “çok tehlikeli” sınıftaki üretim “tehlikeli” sınıfa düşürüldü. Bu tehlike sınıfı değişikliğiyle patronların işçi sağlığı ve iş güvenliğine yaptığı harcama azalırken, işçiler için tehlikelerin artması anlamına geliyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışanlarına göre tehlike sınıfındaki bu düşüş, firmanın işçi sağlığı ve iş güvenliği için yapmak zorunda oldukları masrafların azalması anlamına geliyor. Eğer firmanın üretimi çok tehlikeli sınıfta kalsaydı, iş güvenliği uzmanları aylık çalışan başına 40 dakika, işyeri hekimi ise çalışan başına aylık 15 dakika hizmet verecekti. Ayrıca işyerinde sağlık personeli çalıştırılması zorunlu olacaktı. İşyerindeki personelin ise her yıl işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi yenilenecek ve eğitimleri 16 saat olacak, her yıl sağlık muayenesinden geçecekti.

İlgili firmaların üretimi tehlikeli sınıfa indiği için artık iş güvenliği uzmanları aylık çalışan başına 20 dakika, işyeri hekimi çalışan başına 10 dakika hizmet verecek ve işyerinde sağlık personeli çalıştırması zorunlu olmayacak. İşçilerin işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi 2 yılda bir eğitimleri yenilenecek ve 12 saate inecek. İşçilerin sağlık muayenesi de 3 yılda bir yapılacak.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji’nin bakanlığa, dezenfektan sattığının ortaya çıkmasının ardından Bakan Pekcan görevinden alınmış, yerine Mehmet Muş getirilmişti. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da bakanlığın söz konusun firmadan dezenfektan aldığı doğrulanmıştı.