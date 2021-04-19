CHP’li Tanrıkulu: İki yıl önce patates üreticilerini “terörist” ilan eden iktidar şimdi perişanlığı bütün dünyaya patates-soğan dağıtarak gösteriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın patates ve soğan dağıtımını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 yıl önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patates ve soğan üreticilerine yönelik söylediği "Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz" sözlerini hatırlattı.

"İki yıl önce patates üreticilerini “terörist” ilan eden iktidar şimdi perişanlığı bütün dünyaya patates-soğan dağıtarak gösteriyor" diyen Tanrıkulu, vatandaşların patates ve soğana muhtaç hale getirildiğini söyledi.

Üreticiden patates alınmasında bir sorun görmediğini söyleyen Tanrıkulu, dağıtım sırasında yaşanan izdiham görüntülerini hatırlatarak "Kimsenin görmediği bir şekilde yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtırsınız ama bu şekilde değil. Patates, soğan için karşılama töreni yaptı vali yardımcısı. Artık bütün yurttaşlar bu hükümeti sorguluyor" diye konuştu.