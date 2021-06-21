CHP'li Tanrıkulu: Gösteri yapan bir vatandaşın başına dizlerini koyan polis, Deniz Poyraz'ı öldüren caniye göz yaşartıcı bir şekilde iyi davrandı

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HDP İzmir İl Başkanlığına yönelik saldırıyı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Gösteri yapan sıradan bir vatandaşın başına dizlerini koyan polis, Deniz Poyraz'ı öldüren caniye göz yaşartıcı bir şekilde iyi davrandı" dedi.

"Herkesi adım adım izleyen istihbaratın böyle bir katliam girişimine engel olmuş olmaması hepimizin kafasında soru işaretleri yarattı" diyen Tanrıkulu, 'HDP'ye karşı uzun zamandır düşmanlaştırıcı dilin bu saldırıda etkili olduğunu ve iktidarın uyarılara rağmen bu söylemlerinden vazgeçmediğini' ifade etti.

"Türkiye'de sıradan bir tweet atsanız günlerce gözaltında kalabilirsiniz" diyen Tanrıkulu "Ancak Deniz Poyraz'ın katili sadece 20 saat gözaltında tutuldu ve direkt tutuklandı" ifadelerini kullandı.

"Uyarıyorum; Kürtlere karşı düşmanlaştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçin" diyen Tanrıkulu, "Şu sıralarda Ankara'da Kobane Davası da görülmeye devam ediliyor. Bu davanın gelişimi bile kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı dile zemin hazırladı" diye konuştu.