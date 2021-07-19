CHP'li Tanrıkulu: Gece yarısı kararnamesiyle rektörlükten alınan Melih Bulu’nun da hakkını korumak bize düştü

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden kararnameyle alınmasına ilişkin olarak, "Gece yarısı kararnamesiyle rektörlükten alınan Melih Bulu’nun da hakkını korumak bize düştü" değerlendirmesini yaptı. Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandığı süreci hatırlatarak, "Atamayı bu şekilde içine sindirirseniz, bu şekilde gönderilmeyi de içinize sindireceksiniz" düşüncesini dile getirdi.

Tanrıkulu sosyal medya hesabından yayımladığı canlı yayında, “Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyum rektörü bir gece ansızın gelmişti. Bir gece ansızın gitti. Profesör olmuşsunuz, böyle bir atamayı nasıl içinize sindirirsiniz? Atamayı bu şekilde içine sindirirseniz, bu şekilde gönderilmeyi de içinize sindireceksiniz. Ben yurttaş olarak üzüldüm. Bir profesörün bu şekilde atanmasını zaten kabul etmemiştik ama insani olarak böyle bir durumla, gece yarısı çıkan bir kararnameyle kendisine haber verilmeden görevden alınmış olması da insan onuruna aykırı bir şey. Gece yarısı kararnamesiyle rektörlükten alınan Melih Bulu’nun da hakkını korumak bize düştü." dedi.

Tanrıkulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten rektör olarak atanan Naci İnci'ye de seslenerek şunları söyledi:

"Can Candan'ın görevine son verildi. Gerekçesi hukuk dışı. Boğaziçi Üniversitesi'nin içinden gelen bir rektörün bunu yapması daha da acı. Melih Bulu gibi başını eğip önüne gidersin, hukuksuzluğa imza atmayın. Bilim insanlarının işi hukuksuzluk yapmak değil."