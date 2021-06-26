CHP'li Tanrıkulu: Eskiden işkence yapanlar saklanırlardı, şimdi hükümetin koruması altında

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü’nde, Türkiye’de “işkencenin devam ettiğini” söyleyerek, “Eskiden işkence yapanlar çekinirlerdi, kimliklerinin ortaya çıkmasını istemezlerdi ve saklanırlardı. Böyle bir utancın görünür olmasını istemezlerdi. Ama şimdi işkence ve işkenceyi yapanlar hükümetin koruması altında” dedi.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin, 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü nedeniyle düzenlediği basın açıklamasına, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Tanrıkulu, dernek şubesi önündeki açıklamada, Türkiye’de işkencenin “devam ettiğini” söyledi. Tanrıkulu, şöyle konuştu:

“Bugün İşkence Mağdurları ile Dayanışma Günü. Ancak Türkiye'de işkence bir devlet politikası olarak ve idari pratik olarak maalesef devam ediyor. İktidarlar değişiyor ama işkence pratiği değişmiyor.

Mevcut iktidar 2002 yılında iktidara geldiğinde sloganı ‘işkenceye sıfır tolerans’tı ama şimdi işkenceye sonsuz tolerans var. Türkiye İnsan Hakları Vakfının 2020 Yılı Raporu’na göre, kendilerine yapılan müracaatlar ve diğer derneklere yapılan müracaatlar ile birlikte toplam 400 işkence, 400'den fazla işkence vakası tespit edilmiş. Bir de tespit edilemeyen işkence vakaları var.

İşkence bu hükümet döneminde eşit ve yaygın olarak herkese uygulanıyor. Eskiden bir bölgede veya sadece belli kesime karşı uygulanırdı ama hükümet, Allah var, işkence konusunda eşitliği sağlamış durumda: Kadın, çocuk, inanç kimliği ne olursa olsun etnik kimliği ne olursa olsun herkese karşı eşit bir şekilde, yaygın bir biçimde işkenceyi uyguluyor.

İşkence sadece gözaltı merkezlerinde ya da tutukevlerinde değil; gözaltına alınırken, sokakta, araçlarda yaygın bir biçimde uygulanıyor ve işkence geçmiş pratiklerden farklı olarak çok daha görünür ortamlarda yapılıyor. Eskiden işkence yapanlar çekinirlerdi, kimliklerinin ortaya çıkmasını istemezlerdi ve saklanırlardı. Böyle bir utancın görünür olmasını istemezlerdi. Ama şimdi işkence ve işkenceyi yapanlar hükümetin koruması altında. Daha fazla korku salmak amacıyla bunu sokağın her yerinde, hayatın her alanında görünür bir biçimde yapıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin farkı bu oldu."