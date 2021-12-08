CHP'li Tanrıkulu: Erdoğan'ın "Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz" demesi anayasal düzene karşı suçtur

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Erdoğan'ın 'Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz' demesi anayasal düzene karşı suçtur" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Yok farz ediyoruz” sözlerini değerlendirdi.

Tanrıkulu, "Erdoğan'ın 'AB’nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımıyoruz' demesi anayasal düzene karşı suçtur" dedi.

CHP'li Tanrıkulu şunları söyledi;

"Sayın Erdoğan Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımayacaklarını ifade etmiş. Aynı zamanda bununla ilgili olarak 'Avrupa Konseyi'nin başlattığı süreci de tanımıyoruz' demiş. 'İstediği kararları alsınlar biz tanımıyoruz' demiş, 'ne yaparlarsa yapsınlar.'

Sorun şurada: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Türkiye taraf. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Demirtaş'la ve Kavala'yla ilgili bir karar verdi. Bu kararın Mahkemelerce yerine getirilmesi lazım. Ancak şu ana kadar getirilmedi. Sözleşmenin 46. Maddesi çok açık. 46. Madde, sözleşmenin gereği yerine getirilmezse eğer, karar gereği yerine getirilmezse eğer Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin devreye gireceğini söylüyor. Dolayısıyla sözleşme böyleyken sonuçta hem idari makamların hem Yürütme organının hem de Sn. Cumhurbaşkanının bu kararlara saygı göstermesi lazım. Eğer sözleşmeden çıkmak istiyorsa bir yasa getirir, Parlamentoya getirir ve çıkar. Ancak sözleşme burada olduğu sürece Sn. Cumhurbaşkanının "bu kararları tanımıyoruz" demesi mümkün değildir. Demesi nedir? Anayasal düzene karşı suçtur. Anayasal düzene karşı suçtur. Bir kez daha söylüyorum.

Ayrıca suç olmanın daha ötesinde bu kararı yerine getirmeyen idari makamları ve Yargı Makamlarını suça teşvik etmektir. Dolayısıyla Sn. Cumhurbaşkanına düşen görev Anayasayı ve tarafı olduğumuz sözleşmeleri korumak ve onlara uygun bir hukuk düzeni yaratmaktır."