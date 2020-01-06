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CHP'li Tanrıkulu: Doktor, 12 metrekarede yaşayan Demirtaş'a 'yaşam biçimini değiştirmelisin' önerisi yapmış!

06 Ocak 2020 12:02

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili, 'Doktoru 'yaşam biçimini değiştirmesi'ni söylemiş' dedi.

1 Ocak günü Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ı Edirne F Tipi cezaevinde ziyaret eden Tanrıkulu bugün (6 Ocak) periscope üzerinden yaptığı yayında Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgi verdi. Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili buradaki ziyaretimin ardından sınırlı bir açıklama yaptım ve kendi gözlemimle durumunu paylaştım. Sağlık durumuyla ilgili benim kişisel kaygılarım devam ediyor ki o kaygıları destekleyen, doktor raporları da var. Henüz teşhis süreci tamamlanmış değil. Tedavisinin Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki o ağır koşullarda yapılması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, "Değişik ilaçlarla bir tedaviye başlanmış ama doktorun Demirtaş'a önerdiği başka bir yol da varmış. Kendisiyle gülerek konuştuk. Doktor Demirtaş'a 'yaşam biçimini değiştirmesi önerisi yapmış" dedi. 

Demirtaş'ın 12 metrekarelik bir odada 3 yıldır kaldığına vurgu yapan Tanrıkulu, "Tabii doktor 'sağlık koşulları nedeniyle cezaevinde olmamalıdır' yazamıyor, diyemiyor kendisine. Selahattin Demirtaş'ın kendisine 3 öğün mazgaldan verilen yemeyi yemek dışında bir de kantinden verilen sınırlı sayıda verilen şeyler dışında bir şey yeme şansı yok. Mümkün olduğu kadar koğuş alanında sporunu ve yürüyüşünü yapmaya çalışıyor. Artık cezaevi koşullarında yaşam biçimini nasıl değiştirecekse kendisine önerilen bu" ifadelerini kullandı. 

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