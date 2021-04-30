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CHP'li Tanrıkulu'dan 1 Mayıs mesajı: Adeta kölelik koşullarında çalışan milyonlarca işçi açısından bıçak kemiğe dayanmıştır

30 Nisan 2021 11:31

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında "Adeta kölelik koşullarında çalışan, buna rağmen asgari yaşam standartlarına bile sahip olamayan milyonlarca işçi açısından bıçak kemiğe dayanmıştır" dedi. 

CHP'li Sezgin Tanrıkulu 1 Mayıs dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" diyen Tanrıkulu "Adeta kölelik koşullarında çalışan, buna rağmen asgari yaşam standartlarına bile sahip olamayan milyonlarca işçi açısından bıçak kemiğe dayanmıştır. Bir taraftan Pandemi bir taraftan ise derinleşen ekonomik kriz akabinde, başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere işçilerin en temel haklarına dahi göz dikmiş olan iktidar, milyonlarca emekçiye kuru ekmeği reva görmekte ve işçiler lehine hiçbir düzenlemeye yönelmemektedir" ifadelerini kullandı. 

Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları şu şekilde: 

"Türkiye işçi sınıfı AKP Hükümetleri döneminde sürekli mağdur edilmiş, haklı talepleri görmezden gelinmiştir!

Hamasi nutuklar ile 2023 yılı hedeflerinden söz edilirken, 2018 yılında 1.797, 2019 yılında 1.736 ve 2020 yılında 2.427 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. 10 Mart 2021 tarihi itibariyle salgının birinci yılında (11 Mart 2020-10 Mart 2021) ise Covid-19 nedeniyle en az 861 işçi (71 kadın, 790 erkek) hayatını kaybetmiştir.

Covid-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve işsizlik 12 milyon 115 bin! Türkiye’de her 3 kişiden biri işsiz!

Meslek hastalıklarından ölen işçilerle ilgili verilerin kamuoyundan saklandığı gibi, ayrıca Pandemi süresince canla başla çalışan ve hayatını da kaybeden sağlık emekçilerinin hakları verilmemiştir. Sağlık çalışanları için Corona Virüsün illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerine ise dönemin Bakanının "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" ifadesi ile bu iktidarın işçilere ve emekçilere bakış açısı çok net ortaya konmuştur.

Adeta kölelik koşullarında çalışan, buna rağmen asgari yaşam standartlarına bile sahip olamayan milyonlarca işçi açısından bıçak kemiğe dayanmıştır. Bir taraftan Pandemi bir taraftan ise derinleşen ekonomik kriz akabinde, başta kıdem tazminatı hakkı olmak üzere işçilerin en temel haklarına dahi göz dikmiş olan iktidar, milyonlarca emekçiye kuru ekmeği reva görmekte ve işçiler lehine hiçbir düzenlemeye yönelmemektedir.

Türkiye hızla yoksullaşırken sırça köşklerinden, saraylarından, tekerleği bile yüzlerce işçinin aylık gelirine denk düşen makam arabalarından, lüks uçaklarından feragat etmeyen iktidar mensupları, bu utanç verici koşulları işçilerin sırtından sağlamaktadır.

İşçilerin sendikal haklarını bile yandaş sendikalar üzerinden görünmez kılmaya çalışan AKP, yolun sonuna gelmiştir.

12 Eylül Darbesinin ardından dönemin TİSK başkanı Halit Narin “bugüne kadar işçiler güldü, artık sıra bizde” demişti.

Taksim’de 1977 katliamında yaşamını yitirenler ile çalışırken yaşamını yitiren emekçilerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum ve rahmet diliyorum!

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum!

Saygılarımla." 

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