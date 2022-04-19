CHP'li Tanrıkulu'ndan 'Kasaplar Deresi' açıklaması; "Rant uğruna bir hafızayı yok ediyorsunuz"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de yaptığı konuşmada Siirt'teki Kasaplar Deresi ile ilgili "Bir hafızayı yok ediyorsunuz. Ne uğruna? Tıpkı bütün Türkiye'de yaptığınız rant uğruna... 2-3 tane müteahhit bulmuşsunuz, kayyum belediyeleriniz var, o kayyum belediyeleriniz vasıtasıyla şimdi bir hafıza merkezi olan, hafıza merkezi olması gereken bir yeri imara ve ranta açıyorsunuz" dedi. Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi, derin devlete teslim oldu ve giderek derin devletin kendisi oldu" diye konuştu.

Tanrıkulu şunları söyledi;

"Kasaplar Deresini ben de avukatken, Diyarbakır Barosu Yöneticisiyken ziyaret etmiştim, bazı faili meçhul cinayetin mağdurlarını beraber gitmiştik, aramıştık; o nedenle bu konuşmayı yapıyorum, aklıma da o hafıza tekrar geliyor gerçekten.

"Büyük travmalar yaşadık ama bu travmalarla, bu acılarla yüzleşmedik"

Şunu söyleyeceğim, yani bu coğrafya geçmişten bugüne birçok acıya tanıklık yaptı. Büyük travmalar yaşadık ama bu travmalarla, bu acılarla yüzleşmedik. Yani geçmişle hesaplaşmayan, geçmişle yüzleşmeyen toplumlar kendi iç barışını sağlayamazlar. Maalesef biz de geçmişle hesaplaşmadığımız için, geçmişle yüzleşmediğimiz için ve bu mekanizmaları da kurmadığımız için kendi iç barışımızı sağlayamadık, halen nefret söylemi, çatışma ortamı falan devam ediyor maalesef; böyle bir toplumuz.

"Adalet ve Kalkınma Partisi, derin devlete teslim oldu ve giderek derin devletin kendisi oldu"

Aslında, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 yılında bu fırsat vardı çünkü çatışma yoktu, silah yoktu ve geçmişle hesaplaşma, yüzleşme bakımından bu toplumun yarattığı birikimler vardı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında bu fırsatı kullanamadı, derin devlete teslim oldu ve giderek de derin devletin kendisi oldu ve kendisi çok ağır travmalar yarattı.

Şimdi, faili meçhul cinayetler var. Bu Meclisin kendisi, 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak önemli bir komisyon kurdu. O komisyonun raporu halen her konuda bizim açımızdan bir referanstır, insanların nasıl kaçırıldığı, nasıl öldürüldüğü, nasıl derelere atıldığı, nasıl kaybedildiği noktasında. Kasaplar Deresi böyle bir yer; yüzlerce, binlerce faili meçhul cinayet var; yüzlerce, binlerce kayıp vakası var ve bu kayıplarını arayan insanlar var, anneler var ve aşağı yukarı bu mekanlardan biri de Kasaplar Deresi yani Newala Qesaba.

"Bir hafızayı yok ediyorsunuz"

Şimdi, ne yapıyorsunuz, biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bir hafızayı yok ediyorsunuz. Ne uğruna? Tıpkı bütün Türkiye'de yaptığınız rant uğruna... 2-3 tane müteahhit bulmuşsunuz, kayyum belediyeleriniz var, o kayyum belediyeleriniz vasıtasıyla şimdi bir hafıza merkezi olan, hafıza merkezi olması gereken bir yeri imara ve ranta açıyorsunuz.

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, 2014'te seçilen belediye başkanı yerine kayyum atamasaydınız, 2019'da seçilen belediye başkanı yerine kayyum atamasaydınız böyle bir uygulamayı yapabilecek miydiniz, o seçilmiş belediye başkanları böyle bir yere imar izni verecek miydi?

"Bu toplum sizden öyle bir hesap soracak ki, feleğiniz şaşacak"

Bakın, şunu söylüyorum: Gerçekten bu toplum sizden öyle bir hesap soracak ki, feleğiniz şaşacak gerçekten, feleğiniz şaşacak çünkü derin devlet oldunuz ve bu derin devlet uygulamalarıyla, kayyumla, imara açmayla insanların kendi yaslarını, kendi taziyelerini devam ettirme imkanlarını ortadan kaldırıyorsunuz, tıpkı Cumartesi Annelerine yaptığınız gibi.

Şunu söyleyeceğim son söz olarak: Bu ranttan vazgeçin, bu uygulamalardan vazgeçin. Geçmiş, insanı takip eder! Bu geçmiş de sizi takip edecek aynı zamanda. Onu da buradan ifade etmiş olayım. Bir sözüm de oradaki yerel müteahhitlere, buradan, Meclisten sesleniyorum: Ranttan vazgeçin, bir gün gelir sizden hesap sorulur. Ranttan vazgeçin, insanların hafızasıyla, yaslarıyla, geçmişleriyle oynamayın rant için.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."