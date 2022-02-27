CHP'li Tanal: Ukrayna’dan bize ulaşan Türkler, “imdat!” çağrısında bulunuyor, istenirse listeyi paylaşabiliriz

CHP milletvekili Mahmut Tanal, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı Harkov ve Sumy kentlerindeki Türklerin kendilerine ulaştığını belirterek, "Dışişleri Bakanlığı, talep ederse isim listesi ve ilgili iletişim bilgilerini kendilerine aktarabiliriz" açıklamasını yaptı.

Tanal Twitter hesabından "Ukrayna’da her geçen saat tablo daha da kötüleşiyor. Ülkedeki binlerce Türk vatandaşı da çaresizce, aç ve susuz şekilde kurtarılmayı bekliyor. Rusların girdiği, sokak savaşlarının yaşandığı Kharkiv (Harkov) ve Sumy kentinden bize ulaşan Türkler, 'imdat!' çağrısında bulunuyor." paylaşımını yaptı.

Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Görüştükleri Büyükelçilik yetkililerinin, “Orası çok tehlikeli. Biz sizi alamayız. Siz Odessa’ya gelin” dediklerini aktarıyorlar. Lakin dört duvar arasına, sığınaklara sıkışan Türk vatandaşları, Odessa kentine kendi imkânlarıyla gitmelerinin mümkün olmadığını, başlarını dahi kaldıramadıklarını, gıda ve su sıkıntısı yaşadıklarını dile getiriyor.

Buradan Dışişleri Bakanlığı’na sesleniyorum. Sivillerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının savaş ortamından zarar görmeden tahliyesi için hem Rusya makamlarıyla hem de Ukrayna makamlarıyla. temasa geçilmelidir. Sivillerin güvenli şekilde tahliyesine yönelik zemin hazırlanmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendi kaderlerine terk edilmemelidir! Dışişleri Bakanlığı, talep ederse isim listesi ve ilgili iletişim bilgilerini kendilerine aktarabiliriz"