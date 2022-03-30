CHP’li Tanal: Şanlıurfa’da 17 koyun gözaltına alındı

3- Gözaltı, hapsetme işlemi, suç işleyen ve cezai sorumluluğu olan insanlara yönelik uygulanır. Dünyada hiçbir hukuki düzenlemede hayvanlar gözaltına alınmaz, hapsedilmez. Bizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Ceylanpınar TİGEM İşletmesi, bu akıl dışı uygulamadan vazgeçsin.