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CHP’li Tanal: Şanlıurfa’da 17 koyun gözaltına alındı

"Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın"

30 Mart 2022 14:27

 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa'da 17 koyunun gözaltına alındığını söyledi. Tanal, "Şanlıurfa Ceylanpınar Çaylı Köyü’nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı" dedi. 

"Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın"

Şanal paylaşımında şunları yazdı; 

"1 - Şanlıurfa #Ceylanpınar Çaylı Köyü’nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı. Koyunları, Ceylanpınar TİGEM İşletmesi’nin Gümüşsu merkezindeki ‘Hayvan Cezaevi’ne hapsettiler. Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın.

2- Hemşerimiz, TİGEM’in koyunların serbest kalması karşılığında istediği parayı ödeyemez. Yeni doğan, kuzular, annelerinden ayrı düştü. Süt içmesi gereken kuzuları, annelerini hapsederek cezalandırmayın. Koyunların cezai mesuliyeti yok.
3- Gözaltı, hapsetme işlemi, suç işleyen ve cezai sorumluluğu olan insanlara yönelik uygulanır. Dünyada hiçbir hukuki düzenlemede hayvanlar gözaltına alınmaz, hapsedilmez. Bizi dünyaya rezil ediyorsunuz. Ceylanpınar TİGEM İşletmesi, bu akıl dışı uygulamadan vazgeçsin.
4- Hemşerimiz, TİGEM Gümüşsu sahasında cezaevine konulan 17 koyununun serbest kalması konusunda sizlerden yardım talep ediyor.
@RTErdogan @TCTarim @UrfaValiligi @VahitKirisci @adalet_bakanlik @Abdullah_Erin47 @cpkaymakamligi @suleymansoylu"
 
mahmut tanalchpşanlıurfa

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