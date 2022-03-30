CHP’li Tanal: Şanlıurfa’da 17 koyun gözaltına alındı

2- Hemşerimiz, TİGEM’in koyunların serbest kalması karşılığında istediği parayı ödeyemez. Yeni doğan, kuzular, annelerinden ayrı düştü. Süt içmesi gereken kuzuları, annelerini hapsederek cezalandırmayın. Koyunların cezai mesuliyeti yok.
30 Mart 2022 14:27
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfa'da 17 koyunun gözaltına alındığını söyledi. Tanal, "Şanlıurfa Ceylanpınar Çaylı Köyü’nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı" dedi.
Şanal paylaşımında şunları yazdı;
"1 - Şanlıurfa #Ceylanpınar Çaylı Köyü’nde hemşerimizin 17 koyunu, TİGEM özel güvenlikçileri ve askerler tarafından gözaltına alındı. Koyunları, Ceylanpınar TİGEM İşletmesi’nin Gümüşsu merkezindeki ‘Hayvan Cezaevi’ne hapsettiler. Hemşerimin koyunları serbest bırakılsın.
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