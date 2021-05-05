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CHP'li Tanal paylaştı: Esnaf, emekçi açlığa mahkum edilirken, birilerinin bayram tatili hazırlığı erken başlamış

"Halktan kopukluk, 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışının sahaya yansıması, ne ararsanız var"

05 Mayıs 2021 20:03

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TIR ile taşınan araçları karayolunda giderken gösteren bir video paylaştı. Tanal, "Birilerinin bayram tatili hazırlığı erken başlamış. İsraf, şatafat, gösteriş, halktan kopukluk, 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışının sahaya yansıması, ne ararsanız var" dedi.

Mahmut Tanal'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda araçları taşıyan üç TIR’ın görüntüsü yer aldı. Tanal paylaşımında şu yorumu yaptı:    

“Millet eve kapatılıp esnaf, emekçi açlığa mahkum edilirken, birilerinin bayram tatili hazırlığı erken başlamış. İsraf, şatafat, gösteriş, halktan kopukluk, 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışının sahaya yansıması, ne ararsanız var…"

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