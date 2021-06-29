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CHP’li Tanal: KPSS başarı puanına göre ilk 15’te yer alan 13 aday, mülakat sonrası liste dışı kaldı, neden?

"Türkiye'de bu kayırmacılığı bitireceğiz"

29 Haziran 2021 17:33

 CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal Meclis'te yaptığı konuşmada Van'da zabıta personeli alımına ilişkin "KPSS başarı puanına göre ilk 15’te yer alan 13 aday, mülakat sonrası liste dışı kaldı. Neden?" diye sordu. 

Tanal şunları söyledi;

"75 kişi çağırılıyor ama 15 kişi alınacak. 2., 3., 4., 1. sıradaki kişiler alınmamış. Burada şunu söylemek istiyoruz; hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Allah'ın izniyle milletin vereceği destekle CHP ve dostlarıyla birlikte Türkiye'de bu kayırmacılığı bitireceğiz. Kökünden söke söke atacağız."

mahmut tanalkpss

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