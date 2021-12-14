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CHP'li Tanal: İktidar, sosyal medyayı bir tehdit olarak değil, kendi yanlışlarını görme aracı olarak değerlendirmeli

14 Aralık 2021 10:02

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sokak röportajı yapan 3 Youtuber'a ev hapsi verilmesine ilişkin olarak, "İktidar, sosyal medyayı bir tehdit olarak değil, kendi yanlışlarını görme aracı olarak değerlendirmeli" düşüncesini dile getirdi. 

Flash TV yayınına katılan Tanal, "Güler misin, ağlar mısın? Sokak röportajları yapan, yoksul halkın feryadını duyuran YouTuber'lara ev hapsi verildi! İktidar, sosyal medyayı bir tehdit olarak değil, kendi yanlışlarını görme aracı olarak değerlendirmeli." ifadesini kullandı. 

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