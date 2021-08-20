CHP'li Tanal, Erdoğan’a çadırdan mesaj verdi: Sarayım, yatım yok; vicdanım rahat olarak çok keyifli bir tatil yapıyorum

Bodrum’un Akvaryum mevkiinde kamp çadırı kurarak tatil yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çadırdan mesaj verdi. Halk yoksullukla mücadele ederken yöneticilerin sefa içinde yaşamasının doğru olmadığını vurgulayan Tanal, “Cumhurbaşkanı, saraylarının keyfini iyi sürsün; son zamanları” dedi.

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, Bodrum’daki çadır tatilinden görüntüler paylaştı. Tanal, “Sarayım, yatım yoksa da saraylarda uyuyamazsak da çadırlarda uyuyoruz; vicdanımız rahat” diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alan Tanal, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Sarayım, yatım yok. Kuru ekmek, domates, salatalıkla çadırda korumam olmadan, vicdanım rahat olarak çok keyifli bir tatil yapıyorum. Vatandaş umudunu kaybetmesin, umutsuzluk kötü bir şey. Hiç kimse saraylara, yatlara özlem duymasın” dedi.

“Halk yoksullukla boğuşurken yönetenlerin sefa içinde yaşaması kabul edilir bir durum değil” diyen Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koyları ve sarayları vatandaşın kullanımına açmasını istedi. Kamp çadırından denize girerken Erdoğan’a seslenen Tanal, “Cumhurbaşkanı, saraylarının keyfini iyi sürsün: son zamanları” mesajı verdi.