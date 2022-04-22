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CHP'li Tanal, elektriği kesilen vatandaşların durumunu TBMM gündemine taşıdı: "Bu bir insan hakları ihlalidir"

22 Nisan 2022 11:37

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,  faturalarını ödeyemeyediği için elektrikleri kesilen vatandaşların durumunu Meclis gündemine taşıdı. 

Yaklaşık 4 milyon abonenin faturaları nedeniyle elektriklerinin kesildiğini söyleyen Tanal, "Elektriğe erişim hakkı ekonomik nedenlerden dolayı engellenemez. Bu bir insan hakları ihlalidir. AK Parti iktidarından önce 4 milyon ailenin elektriği kesilmiyordu. Bu AK Parti'nin ayıbıdır. Ak Parti demek, yoksulluk demektir, sefalet demektir" dedi. 

 

 

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