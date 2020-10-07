CHP'li Tanal, baro seçimlerinin ertelenmesine, TBMM'den paylaştığı videoyla tepki gösterdi: Bunun neresinde adalet

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, baroların seçimlerinin 'Koronavirüs salgını' nedeniyle ertelenmesine Meclis'ten paylaştığı videoyla tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğini gösteren görüntüleri paylaşan Tanal, "Baroların seçimleri yasaklanıyor ama TBMM'de seçimler gayet normal bir şekilde yapılabiliyor. Bunun neresinde adalet, eşitlik. Baro seçimlerinin yasaklanmasının keyfi olduğunun göstergesi" diyerek tepki gösterdi.