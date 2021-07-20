CHP'li Tanal, Akbelen ormanında afiş açtı: Doların yeşili onların olsun, bize doğanın yeşili yeter!

CHP'li Mahmut Tanal, termik santrale kömür temin etmek için maden yapılması amacıyla ağaç kesimine başlanan Muğla'daki Akbelen ormanında afiş açtı. İkizköy'deki Akbelen ormanın çekilne görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Tanal, "Doların yeşili onların olsun, bize doğanın yeşili yeter!" ifadesini kullandı.

Açılan afişte, "İkizköylüler, insanca yaşam için direniyor" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından YK Enerji A.Ş,'ye verilen Akbelen Ormanı'nda Milas'taki termik santrale kömür temin etmek için maden yapılmak isteniyor.

2018'de Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak için bölgedeki kömür madenlerinin genişletilmesiyle birlikte İkizköy istimlak edilerek boşaltılmaya başlandı.

2018'den itibaren bir çok İkizköylü birkaç kilometre uzaklıktaki Karadam mahallesi yakınındaki tarım alanlarına yerleşmek zorunda kaldı.

Ancak kömür madenleri için verilen ruhsat o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki köylülerin yerleştiği bölge de maden ruhsat alanı içinde kalıyor ve madenin ilerleme yönünde bulunuyor.

Köylülerin yeni taşındıkları Karadam Mahallesi ova mevkiindeki arazilere de maden şirketi bu sebeple ihbarname göndermiş durumda.

Bölge halkı ve çevreciler Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı dava açarken, hukuki süreç devam etmesine rağmen kesim başladı.

Bölge halkı, orman kesimi duruncaya kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, duyarlı kamuoyunu desteğe çağırdı.