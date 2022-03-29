CHP'li Tanal, "Ak Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor" dedi, Levent Gültekin canlı yayında tepki gösterdi

Halk TV canlı yayınında Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun CHP eleştirilerine CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yayın devam ederken Twitter hesabından yanıt verdi. Tanal'ın ""Ak Parti'nin ekmeğini yağ sürülüyor" yanıtına Gültekin, canlı yayında tepki gösterdi.

Halk TV'de yayınlanan 'İki Yorum' programında Gazeteciler Murat Sabuncu ve Levent Gültekin , 6 muhalefet partisi liderinin parlamenter sistem ve ittifak için buluşmalarını ve ortak mesajı masaya yatırdı. Programda yapılan değerlendirmede "6'lı mutabakatın halkta heyecan yaratamadığı" yorumu yapıldı.

Gültekin ve Sabuncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir araya geldiği son toplantının "sönük geçtiğini" ifade etti.

"Ak Parti'nin ekmeğini yağ sürülüyor"

CHP kanadından eleştirilere İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tanal, paylaşımında "HalkTV @halktvcomtr Konuşmacı @acikcenk izliyorum. İktidarın kullandığı söylemleri kullanmaktadır. CHP ile alıp veremediği ne var" ifadelerini kullandı.

Halk TV'nin Twitter paylaşımını alıntılayan CHP'li Mahmut Tanal, canlı yayında yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak "Ak Parti'nin ekmeğini yağ sürülüyor" dedi.

"Ne istiyorsunuz yandaşınız mı olacağız?"

Levent Gültekin, Tanalın paylaşımlarına canlı yayında tepki gösterdi. Gültekin, "Muhalefet eleştirilmez mi? Şimdi Baktım sosyal medyada öyle yazıyorlar. CHP'li milletvekili Mahmut Tanal tweet atmış oradan gördüm. 'Halk TV'de iktidar ağzıyla konuşuyorsunuz' diye. Ne istiyorsunuz yandaşınız mı olacağız? CHP yandaşı olmak için mi çıktık biz yola? CHP'yi yeri gelir överiz. Kemal beyin çok doğru yaptığı işler var, tonlarca. Yeri geldi övdük yeri geldi yanlış olduğunu söylüyoruz" dedi.

"CHP neden Diyanet Akademisi'ne evet oyu verdi?"

"Mahmut bey bir şey söyleyecekseniz; CHP neden geçen hafta Diyanet Akademisi'ne evet oyu verdi onunla ilgili bir izahat yapın. O kadar sözünüz çok açıksa..." diyen Gültekin eleştirilerinin devamında şunları söyledi:

"Tekrar söylüyorum; amacımız muhalefetin kazanmasına katkı vermek; yorumlarımızla, eleştirilerimizle, itirazlarımızla. Ne muhalefetin taraftarıyız ne de iktidarın karşıtıyız ne de öbürü... Ülkenin yanındayız. Ülkenin iyiliği için yeri gelir destekleriz, yeri gelir olumlu buluruz. Bu görüntü kötü bir görüntü, zayıf bir görüntü, daha heyecanlı, daha etkili olması lazım. Bunu söylüyoruz, zaten anket sonuçları da bunun zayıf kaldığını gösteriyor. Bunu güçlendirmek için de siyasetçilerin düşünmesi gerekiyor."

"Yandaşlık İle basın mensubu yan yana gelmemelidir"

Bunun üzerine CHP'li Tanal, Gültekin'in sözlerinin paylaşıldığı videoyu alıntılayarak şu yanıtı verdiş:

"Tarafsız ve bağımsız basın mensubu olmaları yeterli. Yandaşlık İle basın mensubu yan yana gelmemelidir. CHP YANDAŞLIĞA KARŞIDIR. CHP PUSULASI ADALETTİR. CHP HEDEFİ DEMOKRASİDİR. Bizim üzerimizden AK Parti'ye kimse göz kırpmasınlar yeter. Diyanet bizim için değerli bir kurumdur."