CHP'li Süleyman Girgin'den TÜİK tepkisi: 84 milyonun kurumu babanızın malı mı?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na randevu vermeyen TÜİK ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "mekan basma" sözlerine "84 milyonun kurumunu babanızın malı olarak mı görüyorsunuz? Mekân basmak tabiri mafya ile iş tutanların tabiridir, İçişleri Bakanı’na yakışmaz” diyerek tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

"TÜİK’in adı Türkiye İllüzyon Kurumu oldu"

Görüşmeler sürerken CHP grubu Muğla Milletvekili Süleyman Girgin söz aldı. Konuşmasında TÜİK’in rakamlarına güvenilmediğini kaydederek, “Milyonlarca insanın emeğini çalan, yüzde 100’lük zamlara rağmen enflasyonu yüzde 20 gösteren TÜİK suç işlemektedir. TÜİK, İktidar vatandaşın emeğini çalmak için bir manivela kurumuna dönüştü. TÜİK sarayın kurumu haline gelmiştir. TÜİK’in adı Türkiye İllüzyon Kurumu oldu" diye tepki gösterdi.

"Babanızın malı olarak mı?"

Bakan Soylu’nun, “Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez” sözünü anımsatan Girgin, “84 milyonun kurumunu babanızın malı olarak mı görüyorsunuz? Mekan basmak tabiri mafya ile iş tutanların tabiridir, İçişleri Bakanına yakışmaz” diye konuştu.