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CHP'li Subaşı: İBB, Kore'yle yapılan kültürel bir program için 10.5 milyon Sterlin harcamış, 507 kişi 5 yıldızlı lüks otelde kalmış, kim bunlar?

"İstanbul'daki etkinliklere 2 milyon 317 bin sterlin masraf yapılmış"

15 Eylül 2020 09:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Fatih tablosu tartışırken CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı 2012’de Kore’nin bir ilçe belediyesi ile Kore ve İstanbul’da tanıtım yapmak için 10.5 milyon sterlin para harcandığını açıkladı. Subaşı “Türk kültürünü hem İstanbul’da hem Kore’de tanıtmak için yaptığımız masraf 10.5 milyon Sterlin. 356 kişiye uçak bileti alınmış Kore’ye gönderilmiş. 507 kişi 5 yıldızlı lüks otelde kalmış” dedi. 

Eylül ayı meclis konuşmasında söz alan Subaşı, Londra’da müzayededen satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu için AKP’lilerin tablo için yapılan masrafın israf olduğu ve tablonun sahte olup olmadığının araştırılması isteklerine yanıt verdi. 

Türk kültürünü hem İstanbul'da hem Kore'de tanıtmak için 2 ihale yapıldığını belirten Subaşı, "Bir tanesi İstanbul’da yapılacak etkinlikler, bunun değeri, Streline çevirdik ki tablo ile karşılaştırın diye, İstanbul'daki etkinliklere 2 milyon 317 bin sterlin masraf yapılmış. Tabloyu 900 kabul edin, İstanbul’daki etkinlikleri 2 milyon 300 bin masraf yapılıyor. Hadi ev sahibiyiz yapalım. Kore’deki masraf ne kadar biliyor musunuz, 7 milyon 750 bin Sterlin. Türk kültürünü hem İstanbul’da hem Kore’de tanıtmak için yaptığımız masraf 10.5 milyon Sterlin. Biz bunla 11 tane Fatih portresi satın alırdık. Üstelik harcırahlar bunlara dahil değil.”

 

Kaynak: ANKA

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Doğan SubaşıibbCHP Grup Başkan Vekili10.5 milyon Sterlinkoreistanbultürk kültürü

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