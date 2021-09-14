CHP'li Subaşı: 300 otobüs alımı 9 aydır onay bekliyor; saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul’a otobüs alırken dış borç var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, 300 otobüs alımıyla ilgili 90 milyon euroluk kredinin 9 aydır Cumhurbaşkanlığı’nda onay beklediğini belirterek, “Onay, Türkiye’nin dış borç stokunu büyüteceği gerekçesiyle verilmiyor. Kendine uçak alırken dış borç yok, kendine saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul’a otobüs alırken dış borç var” dedi.

İBB Meclisi, eylül ayı oturumları Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Toplantıda, siyasi parti gruplarının başkanvekilleri gündeme ilişkin konuşmalar yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İETT'nin otobüslerinin bozulan, yolda kalan otobüsleriyle ilgili haberlere değinerek, “2,5 yılda başlatılan hiçbir proje yok. İBB arızada, iflasta, askıda” dedi. Göksu, otobüslerin bakım ihalesini alan şirketin mali müşavirinin CHP milletvekili olduğunu öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise iddialara cevap verdi. Subaşı, 300 otobüs alımı ile ilgili 90 milyon euroluk kredinin 9 aydır Cumhurbaşkanlığı'nda onay beklediğini belirterek, “Uçak alırken dış borç büyümüyor. Halka otobüs alırken dış borç büyüyor. Mahalli idarelerin dış borcu 4 milyar dolar. İETT'nin 300 araç için yatırım talebi, 0,1 milyar dolar bile değil. Dış borcumuzun binde biri. Kendine uçak alırken dış borç yok, kendine saray yaptırırken dış borç yok, biz İstanbul'a otobüs alırken dış borç var. Bir imza istiyoruz. Kendimiz için istemiyoruz. Vatandaşa zarar vermeyin, bizi güç duruma düşürmek istiyorsanız başka şeyler bulun. Vatandaş mağdur oluyor” dedi.