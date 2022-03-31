Nişantaşı Üniversitesi’nin, akademisyenleri işten çıkarması Meclis'e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim görevlilerinin işten çıkarılmasını TBMM gündemine taşındı. Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Araştırma görevlilerine arabulucu eşliğinde para teklif edildiği ve yasal tazminatın çok altında kalan bu rakamı kabul etmeyenlere de ‘Kod 22’den çıkarıldınız ama ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat vermeyiz’ denildiği iddiaları doğru mudur? Bu iddialara ilişkin Bakanlığınızın veya YÖK’ün bir inceleme, araştırma veya soruşturması olacak mıdır” diye sordu.

Sibel Özdemir, Nişantaşı Üniversitesi'nin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talebinde bulunan araştırma görevlileri ile onlara destek veren akademisyenlerin 'Kod 22' ile tazminatsız olarak işten çıkarmasına ilişkin Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Özdemir, önergesinde şunları kaydetti:

“Yasa maddesinin uygulanması için Anayasal haklarını kullanarak haklarını arayan akademisyenler, bazı vakıf üniversite yönetimleri tarafından çeşitli şekillerde tehdit edilmekte veya haksız yere işlerine son verilmektedir. Nişantaşı Üniversitesi’nde öğretim elemanları, çok uzun zamandır ağır çalışma ortamında çalıştıklarını, üniversite yönetimi tarafından yasaların hiçe sayıldığını ve yönetici amirlerinden sürekli olarak mobbinge maruz kaldıklarını paylaşmakta.

Yasanın uygulanması ve ‘eşit işe eşit ücret’ talebiyle üniversite yönetimine dilekçe veren öğretim elemanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 araştırma görevlisinin işten çıkarıldığı ve bu sayının artacağının tahmin edildiği de ifade edilmektedir. Üniversitenin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından çağrılan araştırma görevlilerinin ‘performans düşüklüğü’ gerekçesiyle işlerine son verildiği iddia edilmektedir.”