CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Yetkililerin kadına karşı şiddete duyarsızlıkları, sosyal medyada 'adalet' aratıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’da yaşayan Fatma Yasak’a şiddet uygulayan eski eşi Alper Tasalı'nın, Yasak’ın gördüğü şiddeti sosyal medyadan paylaşmasının ardından gözaltına alınmasını eleştirerek, “TT’de kalmak çok önemli. Bu Adalet Bakanlığı’nın kulağına küpe olsun. Dolayısıyla yargının, savcının, güvenlik makamlarının kadına karşı şiddet konusunda bu duyarsızlıkları, sonuçta sosyal medyadan ‘adalet’ aramayı bir yöntem olarak önümüze getirmiş durumda” dedi.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

“Tabii sosyal medya üzerinden ‘adalet’ aramak maalesef kötü bir şey. Çünkü savcılar duyarsız, yargı organları duyarsız. Dolayısıyla medyada gündeme geldiğinde bir kamuoyu oluşuyor ve Savcılık harekete geçiyor. Neden bunu söylüyorum? ‘TT’de kalmak çok önemli, dün bunu Fatma Yasak söyledi, Fatma Yasak. Silivri'ye kaçırılmıştı ve kaçıran erkek serbest bırakılmıştı. Dün gün boyu ‘TT’de kaldığı için yeniden soruşturma başlatıldı ve kaçıran erkek gözaltına alındı. ‘TT’de kalmak çok önemli, bu Adalet Bakanlığı’nın kulağına küpe olsun. Dolayısıyla yargının, savcının, güvenlik makamlarının kadına karşı şiddet konusunda bu duyarsızlıkları sonuçta sosyal medyadan ‘adalet’ aramayı bir yöntem olarak önümüze getirmiş durumda.

Gerçek anlamda ‘adalet’ gerçekleşirse bu yurttaşımızın dediği gibi TT’de kalmak çok önemli olmayabilir ama bu Adalet Bakanlığı döneminde, bu hükümet döneminde maalesef sosyal medya ‘adalet’ dağıtmaya ve ‘adaleti’ sağlamaya çalışıyor. Çünkü yurttaşlarımızın yargıya olan güveni en diplerde, yüzde 30'lar civarında, belki daha da altında şu anda"